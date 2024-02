Onde assistir a Botafogo-SP x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (25), na Arena NicNet; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Portuguesa se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Grupo D, com oito pontos, o Botafogo-SP chega pressionada após quatro derrotas consecutivas no Paulistão. Na classificação geral, a equipe é a 12ª colocada, e os jogadores encaram como final de campeonato.

"É final de campeonato. A vitória será de suma importância para respirarmos no Paulistão. Atuaremos em casa e a nossa torcida terá papel essencial. Vamos motivados pela classificação", afirmou o lateral Jean Victor.

Do outro lado, a Portuguesa aparece na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, um a mais que o Ituano, terceiro colocado. Nos últimos dois jogos, empatou com o Água Santa por 1 a 1 e venceu o Guarani por 1 a 0.