Onde assistir a Botafogo-SP x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (1), na Arena NicNet; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 18h30 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Grupo D, com 11 pontos conquistados, sete atrás do vice-líder Novorizontino e do líder São Paulo. Após uma sequência de quatro derrotas, a equipe eliminou o Nova Venécia por 2 a 1 na Copa do Brasil e venceu a Portuguesa também por 2 a 1 na última rodada do Paulistão.

Do outro lado, o Guarani, sem vencer há sete jogos, está na lanterna do Grupo C, com seis pontos, mas fora da zona de rebaixamento por levar vantagem de seis gols sobre o Ituano no saldo. Camacho, substituído com dores no joelho no empate com o São Paulo por 1 a 1, é tratado como dúvida.

