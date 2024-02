Onde assistir a Botafogo-SP x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), na Arena NicNet; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians visita o Botafogo-SP nesta quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa).

Após vencer a Portuguesa por 2 a 0 e encerrar a sequência de cinco derrotas, o Corinthians busca emplacar a segunda vitória consecutiva. O Timão segue na lanterna do Grupo C, com seis pontos, cinco a menos que o líder RB Bragantino.

"Foi um pequeno passo no caminho que temos pela frente. Acertámos e errámos, não é em dois dias que se constrói uma equipa. Esta equipa tem talento, mas precisa de competir sempre. Se fizermos isso, temos muita gente aqui que pode resolver jogos", afirmou o técnico António Oliveira.

Do outro lado, o Botafogo-SP também está na lanterna do Grupo D, com oito pontos, quatro a menos que o São Bernardo, terceiro colocado. Nos últimos três jogos disputados, foram duas derrotas e um empate. Um aproveitamento de 38%.