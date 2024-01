Onde assistir a Barcelona x Osasuna ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Olímpico Lluís Companys; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Osasuna se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa do Rei após ser derrotado pelo Athletic Bilbao por 4 a 2 nas quartas de final, o Barcelona perdeu para o Villarreal por 5 a 3 na última rodada do Espanhol. No momento, os catalães ocupam a quarta posição, com 44 pontos.

Do outro lado, o Osasuna empatou com o Sevilla por 1 a 1 na última rodada. No meio da tabela, a equipe soma 26 pontos e um aproveitamento de 41%. No retrospecto geral, o Barça registra 57 vitórias, contra 18 do Osasuna, além de 19 empates.

