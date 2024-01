Onde assistir a Audax-RJ x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Eucyzão; veja como acompanhar na TV e na internet

Audax-RJ e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (25), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do canal GOAT no straming (veja a programação completa aqui).

Ainda sem perder na Taça Guanabara, o Fluminense busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Na rodada de estreia, o Tricolor empatou com o Volta Redonda por 1 a 1 e na sequência venceu a Portuguesa por 2 a 1. A equipe segue sob o comando de Marcão. A equipe principal está em pré-temporada com o técnico Fernando Diniz.

Do outro lado, o Audax-RJ busca a recuperação após duas derrotas nos dois primeiros jogos. O time ocupa a última posição na tabela da Taça Guanabara. Na primeira rodada, foi goleado por 4 a 0 pelo Flamengo e, em seguida, perdeu por 1 a 0 para o Madureira.

