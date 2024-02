Onde assistir a Atlético de Madrid x Athletic Bilbao ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio Metropolitano; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar com o Real Madrid por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a disputa da Copa do Rei. Os colchoneros conquistaram a classificação para a semifinal depois de eliminar o Lugo por 3 a 1 na terceira fase, o Real Madrid por 4 a 2, e o Sevilla por 1 a 0 nas oitavas de final e nas quartas, respectivamente.

Do outro lado, o Athletic Bilbao chega embalado com a goleada aplicada sobre o Mallorca por 4 a 0 no Campeonato Espanhol. Na Copa do Rei, a equipe venceu o Eibar por 3 a 0, o Alavés por 2 a 0 e o Barcelona por 4 a 2 até o momento.

