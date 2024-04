Onde assistir a Athletico-PR x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equieps entram em campo neste domingo (21), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Após oito vitórias consecutivas na temporada, o Athletico-PR teve a sua sequência interrompida na última rodada do Brasileirão, quando foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0. Com três pontos, o Furacão busca reencontrar o caminho da vitória. Na rodada de estreia, venceu o Cuiabá por 4 a 0.

Do outro lado, o Internacional chega embalado buscando manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão. Até o momento, o Colorado venceu o Bahia por 2 a 1 e o Palmeiras por 1 a 0.