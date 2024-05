Onde assistir a Al Nassr x Al Wehda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2023/24

Equipes se enfrentam neste sábado (04), pela 30ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações sobre o jogo

Al Nassr recebe o Al Wehda recebe o na tarde destesábado (04), às 15h (de Brasília) , no Al-Awwal Stadium, em Riade, Arábia Saudita, pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, sabe que precisa vencer para encurtar a distância de 11 pontos para o líder Al Hilal. Com chances remotas de título - já que precisaria vencer praticamente todas as próximas rodadas e torcer por tropeços do time de Jorge Jesus - o Al Nassr, já está garantido na próxima edição da Champions League Asiática com impressionantes 16 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado. A equipe vem de duas vitórias importantes sobre o Al-Khaleej: uma pelo Campeonato Saudita, por 1 a 0, e outra pela Copa do Rei Saudita, por 3 x 1.

Do outro lado, apesar de ocupar o 12ª posição na tabela, o Al Wehda ainda não está livre do fantasma do rebaixamento. O time está apenas a seis pontos do primeiro time na zona da degola e precisa somar pontos para garantir sua permanência na elite do futebol saudita.

