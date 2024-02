Onde assistir a Águia de Marabá x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Zinho Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

Águia de Marabá e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates no Campeonato Paranaense, o Coritiba volta suas atenções para a estreia da Copa do Brasil. Melhor ranqueado na CBF, o Coxa tem a vantagem do empate para avançar. O vencedor terá pela frente o Capital ou Tocantinópolis na segunda fase.

Do outro lado, o Águia de Marabá chega com duas vitórias consecutivas no Parazão. No último ano, a equipe avançou à terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez, mas foi eliminada pelo Fortaleza por um placar agregado de 8 a 1.