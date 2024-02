Onde assistir a Água Santa x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (3), no Estádio do Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Água Santa e Mirassol se enfrentam neste sábado (3), às 18h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Grupo B, com apenas quatro pontos, o Água Santa busca a recuperação no Paulistão. Depois de estrear com vitória sobre o RB Bragantino por 1 a 0, a equipe foi derrotada pelo Botafogo-SP e pelo Santos, ambos por 1 a 0. Além disso, registrou um empate sem gols com o Santo André.

Do outro lado, o Mirassol lidera o Grupo C com seis pontos, dois a mais que a Inter de Limeira, atual vice-líder. Após três empates consecutivos, a equipe conquistou a primeira vitória sobre o Guarani, vencendo por 3 a 2.

"Conseguimos o primeiro objetivo que é a primeira vitória e a liderança. Chegar é difícil, se manter ainda mais. Temos dois dias para descansar e sábado já temos outra grande decisão. O grande desafio é se manter na frente dos nossos concorrentes. Vai ser uma tarefa difícil, mas vamos brigar por isso. Dispensa comentários a capacidade do Corinthians e do Bragantino e da Inter de Limeira, que não conseguiu conquistar nessas primeiras rodadas os pontos que mereceu. O jogo é feito de detalhes", afirmou o técnico Mozart.