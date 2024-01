Onde assistir a Água Santa x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), na Arena Inamar; veja como acompanhar na TV e na internet

Água Santa e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube, e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder do Grupo B com três pontos, o Água Santa busca conquistar sua segunda vitória consecutiva no Paulistão. Na estreia, a equipe venceu o RB Bragantino por 1 a 0. Por outro lado, o Botafogo-SP, atualmente na lanterna do Grupo D, procura seus primeiros pontos no campeonato após ser derrotado pelo Santos por 1 a 0 na primeira rodada.