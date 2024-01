Onde assistir a Las Palmas x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (27) pela 21ª rodada do futebol nacional; veja como acompanhar na TV

Las Palmas e Real Madrid se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 12h15 (horário de Brasília), no Gran Canaria Stadium, nas Ilhas Canárias - Espanha, para mais uma rodada do campeonato espanhol de futebol. A partida será transmitida pela ESPN , no canal fechado, e Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O duelo traz o Real Madrid em busca da ponta da tabela, incessantemente atrás do líder Girona, a grande surpresa da temporada. Los Blancos ocupam a segunda posição com 51 pontos, já o Las Palmas também sonha com a vaga na Liga Conferência de 2024/25, são 31 pontos conquistados e a oitava colocação.

Na última rodada, o Las Palmas visitou o Rayo Vallecano e saiu com a vitória de 2 a 0, enquanto o Madrid venceu o Almería, no Santiago Bernabéu, pelo placar apertado de 3 a 2.

No histórico de confrontos, foram 79 partidas disputadas, com enorme vantagem para os Merengues na série, sendo 54 vitórias e apenas nove derrotas, além de outros 16 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o Real balançando as redes 206 vezes e o Las Palmas anotando 74.