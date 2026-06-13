O suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, enfrenta uma onda de indignação na Itália após ter ironizado o fracasso da Azzurra em se classificar para a Copa do Mundo de 2026; políticos e a Federação Italiana de Futebol reagiram veementemente às suas declarações, que foram consideradas ofensivas e humilhantes para a seleção.
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Onda de indignação contra a ironia de Infantino em relação à Itália
Piada de mau gosto
Infantino causou grande indignação na Itália ao afirmar que a Fifa poderia estar buscando ampliar a próxima Copa do Mundo para incluir “208 seleções”, a fim de garantir a classificação da Azzurra para a próxima edição do torneio.
A seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026 após perder para a seleção da Bósnia e Herzegovina na final da repescagem no final do mês de março passado, o que significa a ausência dos italianos da competição mundial pela terceira vez consecutiva.
Esse fracasso italiano resultou na saída imediata do técnico Gennaro Gattuso, do diretor da seleção Gianluigi Buffon e do presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, enquanto ainda não foram nomeados substitutos para esse trio.
Resposta do Parlamento
O deputado Giambattista Amato respondeu aos comentários feitos pelo presidente da Federação Internacional de Futebol, dizendo: “Gianni Infantino acha que está fazendo uma piada engraçada sobre a não classificação da Itália para a Copa do Mundo? Devemos lembrar que ele não está falando como um torcedor em um café, mas sim como presidente da FIFA. Um cargo que ele ocupa também graças ao apoio da Federação Italiana, e que deve inspirar equilíbrio e respeito”.
O deputado italiano continuou em suas declarações ao vivo: “Ninguém sente mais vergonha do que nós pelo declínio da seleção nacional e pelo desastre atual pelo qual passa o futebol italiano. Não precisamos de suas piadas de mau gosto para reconhecer isso”.
Amato continuou seu ataque, dizendo: “Zombar da Itália é uma atitude depreciativa, especialmente vinda de alguém que deveria representar o futebol em todo o mundo, incluindo a Itália. O constrangimento em torno da Azzurra é grave, e as declarações do presidente da FIFA são ainda mais graves”.
A Federação Italiana pede respeito
Nesse contexto, as declarações do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que continham um tom sarcástico em relação à Itália, provocaram uma reação imediata da Federação Italiana de Futebol, que respondeu diretamente ao principal dirigente da entidade mundial, exigindo respeito por um comentário descrito como um “deslize infeliz”.
A resposta da Federação Italiana de Futebol foi contundente e imediata, afirmando em seu comunicado: “Foi um deslize infeliz, uma gafe que feriu os sentimentos de toda a comunidade esportiva italiana. O futebol ensina valores, e o respeito é o ponto de partida.”