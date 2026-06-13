Onda de indignação contra a ironia de Infantino em relação à Itália

Infantino causou grande indignação na Itália ao afirmar que a Fifa poderia estar buscando ampliar a próxima Copa do Mundo para incluir “208 seleções”, a fim de garantir a classificação da Azzurra para a próxima edição do torneio.

A seleção italiana não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026 após perder para a seleção da Bósnia e Herzegovina na final da repescagem no final do mês de março passado, o que significa a ausência dos italianos da competição mundial pela terceira vez consecutiva.

Esse fracasso italiano resultou na saída imediata do técnico Gennaro Gattuso, do diretor da seleção Gianluigi Buffon e do presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, enquanto ainda não foram nomeados substitutos para esse trio.