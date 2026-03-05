Olhe para outro lado agora, Chelsea! Ousmane Dembélé “regressa ao PSG” bem a tempo do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões com os Blues, após uma longa pausa por lesão

De acordo com o Le Parisien, o jogador da seleção francesa está pronto para voltar aos gramados. O PSG enfrenta o Mônaco pela terceira vez em um mês nesta sexta-feira à noite, no Parc des Princes. Dembele tem treinado com intensidade total com o grupo e deve participar do confronto da Ligue 1, buscando recuperar a forma física.

O momento não poderia ser melhor para Luis Enrique, já que o PSG busca consolidar sua vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado Lens no topo da Ligue 1. Dembele, que tem sido uma figura fundamental com 11 gols em todas as competições nesta temporada, agora está na disputa para retornar contra o sétimo colocado Monaco nesta sexta-feira e jogar contra o Chelsea na próxima semana.