Olhe para outro lado agora, Chelsea! Ousmane Dembélé “regressa ao PSG” bem a tempo do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões com os Blues, após uma longa pausa por lesão
O custo de uma aposta: o revés da lesão de Dembele
O ala de 28 anos está fora de ação desde meados de fevereiro, após uma série frustrante de contratempos. Dembele foi forçado a sair aos 27 minutos durante a partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões do PSG contra o Mônaco, no Stade Louis-II. Apesar de sua saída precoce, os parisienses garantiram uma vitória por 3 a 2 naquela noite e acabaram avançando por 5 a 4 no placar agregado. Apesar de ter entrado em campo com uma pequena contusão, a decisão da comissão técnica de escalá-lo saiu pela culatra quando ele sofreu uma lesão mais grave que o deixou fora dos gramados por várias semanas.
Um impulso oportuno para Luis Enrique
De acordo com o Le Parisien, o jogador da seleção francesa está pronto para voltar aos gramados. O PSG enfrenta o Mônaco pela terceira vez em um mês nesta sexta-feira à noite, no Parc des Princes. Dembele tem treinado com intensidade total com o grupo e deve participar do confronto da Ligue 1, buscando recuperar a forma física.
O momento não poderia ser melhor para Luis Enrique, já que o PSG busca consolidar sua vantagem de quatro pontos sobre o segundo colocado Lens no topo da Ligue 1. Dembele, que tem sido uma figura fundamental com 11 gols em todas as competições nesta temporada, agora está na disputa para retornar contra o sétimo colocado Monaco nesta sexta-feira e jogar contra o Chelsea na próxima semana.
Chelsea em alerta máximo
O momento dessa recuperação é particularmente preocupante para o Chelsea de Liam Rosenior. O Blues está programado para enfrentar o gigante da Ligue 1 na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, em 11 de março. A capacidade de Dembele de mudar o rumo de uma partida com seu ritmo explosivo e dribles imprevisíveis o torna um pesadelo para qualquer defesa, e seu retorno completa um temível ataque.
Os defensores do Chelsea agora precisam ajustar seus planos táticos para compensar a presença do francês. Embora o clube do oeste de Londres tenha mostrado resiliência defensiva no campeonato nacional, enfrentar um Dembele revigorado sob as luzes de Paris é uma perspectiva assustadora.
Um teste final antes do Blues
O confronto de sexta-feira à noite contra o Mônaco serve como um ensaio geral perfeito. Se Dembele passar pelo jogo doméstico sem complicações, ele quase certamente liderará o ataque contra o Chelsea. O Blues espera ter a melhor preparação possível para o confronto europeu de grande destaque quando enfrentar o Wrexham na quinta rodada da FA Cup neste fim de semana.
