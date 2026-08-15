Embora Phillips nunca tenha feito uma aparição competitiva pelo time principal do Tottenham, ele se tornou um jogador experiente na segunda divisão por meio de vários empréstimos produtivos. Mais notavelmente, ele teve duas passagens distintas pelo Stoke City, onde fez a grande maioria de suas aparições como profissional. No total, Phillips soma 119 aparições na carreira, sendo 83 delas com a camisa dos Potters.

Antes de sua passagem pelo Stoke City, Phillips passou um período emprestado ao Plymouth Argyle depois de se juntar ao clube em janeiro de 2024. Tendo surgido na prestigiada academia do Blackburn Rovers, o internacional inglês das categorias de base estava havia muito tempo no radar de vários clubes da elite. No entanto, o Middlesbrough venceu a corrida por sua contratação após chegar a um acordo com o Tottenham, como noticiado pelo The Athletic em 6 de agosto, em um negócio que inclui uma taxa inicial de £ 7 milhões, além de até £ 13 milhões em possíveis adicionais e bônus por desempenho. Sua decisão de comprometer seu futuro de longo prazo com o Boro destaca sua crença de que o Riverside Stadium é o local ideal para provar seu valor e cumprir seu potencial.