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Oitava contratação do verão! Middlesbrough acerta a chegada do jovem do Tottenham Ashley Phillips em contrato de cinco anos
Mudança permanente para joia do Tottenham
O Middlesbrough confirmou oficialmente a contratação de Phillips junto ao Tottenham Hotspur, com o zagueiro muito bem avaliado assinando um contrato de cinco anos no Riverside. O jogador de 21 anos, que se juntou originalmente ao Spurs vindo do Blackburn Rovers em 2023 por uma taxa reportada de £ 2 milhões, se muda para Teesside em busca de minutos regulares no time principal após não conseguir se firmar na equipe profissional no norte de Londres.
Phillips expressou sua empolgação com a mudança, refletindo sobre sua trajetória nas ligas inglesas até aqui. "Tive uma grande experiência ainda jovem no Blackburn. Depois, vivi o que é ser um jogador de Premier League no Tottenham", disse Phillips ao site do clube. "Acho que me desenvolvi e virei um bom jogador durante meus empréstimos, mas ainda tenho mais a mostrar. Estou muito animado por estar aqui. Espero que possamos conquistar grandes coisas juntos nesta temporada."
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Com base na experiência na Championship
Embora Phillips nunca tenha feito uma aparição competitiva pelo time principal do Tottenham, ele se tornou um jogador experiente na segunda divisão por meio de vários empréstimos produtivos. Mais notavelmente, ele teve duas passagens distintas pelo Stoke City, onde fez a grande maioria de suas aparições como profissional. No total, Phillips soma 119 aparições na carreira, sendo 83 delas com a camisa dos Potters.
Antes de sua passagem pelo Stoke City, Phillips passou um período emprestado ao Plymouth Argyle depois de se juntar ao clube em janeiro de 2024. Tendo surgido na prestigiada academia do Blackburn Rovers, o internacional inglês das categorias de base estava havia muito tempo no radar de vários clubes da elite. No entanto, o Middlesbrough venceu a corrida por sua contratação após chegar a um acordo com o Tottenham, como noticiado pelo The Athletic em 6 de agosto, em um negócio que inclui uma taxa inicial de £ 7 milhões, além de até £ 13 milhões em possíveis adicionais e bônus por desempenho. Sua decisão de comprometer seu futuro de longo prazo com o Boro destaca sua crença de que o Riverside Stadium é o local ideal para provar seu valor e cumprir seu potencial.
A ambiciosa reformulação de verão do Boro
A chegada de Phillips marca a oitava contratação de uma janela de transferências de verão extremamente movimentada do Middlesbrough. Após a frustração de perder a final do play-off da Championship para o Hull City em maio, o clube agiu de forma decisiva para reforçar todos os setores do elenco. A campanha de contratações no verão inclui o goleiro Radek Vitek, os atacantes Kyle Joseph e Will Lankshear, o ponta Jeremy Sarmiento, além de uma reformulação no meio-campo com Sebastian Berhalter, Max Arfsten e Myles Peart-Harris.
Esse investimento significativo destaca a ambição no Riverside, com o Boro buscando retornar à primeira divisão pela primeira vez desde 2017. A estratégia de contratações tem se concentrado em uma combinação de potencial jovem e qualidade técnica, e Phillips se encaixa perfeitamente nesse perfil.
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De olho na nova temporada
O Middlesbrough já teve um início positivo em seu calendário competitivo, ao garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Wrexham na Copa da Liga Inglesa no último sábado. Esse resultado deu um impulso de moral antes da estreia na liga, e a chegada de Phillips, que se torna o segundo jogador do Tottenham a se transferir em definitivo para o Riverside neste verão, após o acordo de cinco anos do cria da base Will Lankshear, reforça ainda mais o clima positivo em torno do clube.
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