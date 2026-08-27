Goretzka não é estranho ao ambiente único de Villa Park, já que enfrentou o clube recentemente em competição europeia. Ele admitiu que a energia da torcida da casa teve um papel em sua decisão de se transferir. "Lembro que foi uma atmosfera realmente especial e uma energia maluca no estádio. Para nós, do Bayern, não foi a melhor experiência que tivemos. Para vocês, provavelmente foi uma das melhores. Estou muito ansioso para viver noites assim de novo", recordou, referindo-se à derrota do Bayern por 1 a 0 para o Villa na Champions League, em outubro de 2024.

A transição para a elite do futebol inglês é um desafio para o qual Goretzka se sente preparado após quase uma década no topo do futebol alemão. Ele apontou o aumento da intensidade e da qualidade em toda a divisão como principal motivação para a mudança. "Obviamente, para mim é uma nova liga. Estou muito ansioso para jogar esse tipo de grande jogo a cada poucos dias, e essa é provavelmente a maior diferença para a Bundesliga, onde você tem apenas vários grandes jogos contra grandes adversários."