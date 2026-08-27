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OFICIAL: Aston Villa acerta a contratação do ex-astro do Bayern Goretzka sem custos
Campeão da Liga dos Campeões chega ao Villa Park
O Aston Villa garantiu um grande reforço ao concluir a contratação do ex-meio-campista do Bayern de Munique Goretzka em uma transferência sem custos. O jogador da seleção da Alemanha, de 31 anos, estava disponível como agente livre depois que sua longa passagem pelo gigante da Baviera chegou ao fim no verão.
A galeria de troféus de Goretzka é notavelmente recheada, com sete títulos da Bundesliga e o troféu da Liga dos Campeões de 2020. Com 73 partidas pela Alemanha, incluindo três aparições na Copa do Mundo mais recente, o meio-campista oferece o tipo de pedigree internacional de que o Villa precisa desesperadamente após um verão de grande reformulação no elenco.
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Enfrentando uma crise no meio-campo sob o comando de Emery
A contratação de Goretzka chega em um momento crítico para o Villa, que viu vários de seus jogadores mais influentes saírem durante a atual janela de transferências. O elenco foi enfraquecido pelas saídas de Ezri Konsa para o Arsenal por £ 51 milhões e de Morgan Rogers para o Chelsea por impressionantes £ 117 milhões. Além disso, o pilar do meio-campo Youri Tielemans se transferiu para o Manchester United em julho, enquanto Lucas Digne retornou ao Paris Saint-Germain.
"É uma sensação muito boa assinar aqui", disse Goretzka à VillaTV em sua primeira entrevista oficial. "Tive um período de férias um pouco longo, e foi um processo para descobrir o que eu realmente queria. Desde o primeiro momento, tive uma sensação muito boa, e estou muito feliz por estar aqui. Tive uma boa sensação desde a primeira conversa com o técnico. O Aston Villa, para mim, é um clube realmente grande. Quero ajudar a equipe a alcançar seus objetivos e trazer a experiência que tenho de toda a minha carreira. Vamos fazer uma boa temporada", afirmou.
De volta a um ambiente familiar
Goretzka não é estranho ao ambiente único de Villa Park, já que enfrentou o clube recentemente em competição europeia. Ele admitiu que a energia da torcida da casa teve um papel em sua decisão de se transferir. "Lembro que foi uma atmosfera realmente especial e uma energia maluca no estádio. Para nós, do Bayern, não foi a melhor experiência que tivemos. Para vocês, provavelmente foi uma das melhores. Estou muito ansioso para viver noites assim de novo", recordou, referindo-se à derrota do Bayern por 1 a 0 para o Villa na Champions League, em outubro de 2024.
A transição para a elite do futebol inglês é um desafio para o qual Goretzka se sente preparado após quase uma década no topo do futebol alemão. Ele apontou o aumento da intensidade e da qualidade em toda a divisão como principal motivação para a mudança. "Obviamente, para mim é uma nova liga. Estou muito ansioso para jogar esse tipo de grande jogo a cada poucos dias, e essa é provavelmente a maior diferença para a Bundesliga, onde você tem apenas vários grandes jogos contra grandes adversários."
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Novo número de camisa e um teste duro pela frente
A alemã vestirá a camisa 27, deixada vaga após a transferência de Rogers para o Chelsea no início deste verão europeu, trocando o número 8 que usou com destaque tanto no Bayern de Munique quanto na Alemanha.
Depois de sofrer uma dura derrota por 4 a 0 para o Brighton na estreia na Premier League, o Aston Villa terá um teste complicado na noite de segunda-feira, quando se prepara para receber o atual campeão Arsenal no Villa Park.
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