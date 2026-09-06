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Odegaard e Havertz marcam, e Arsenal vira sobre o Chelsea no clássico londrino
Arsenal responde ao choque inicial
O atual campeão Arsenal deu uma resposta de campeão no domingo, ao se recuperar de um revés inicial para vencer o Chelsea, gastador, em um eletrizante clássico londrino no Emirates Stadium. A equipe de Xabi Alonso havia chocado a torcida da casa em apenas dois minutos, quando a contratação de verão de £117 milhões, Morgan Rogers, completou de voleio depois de o Arsenal não conseguir afastar a perigosa cobrança de falta de Reece James.
No entanto, o início dos sonhos do Chelsea foi rapidamente ofuscado por seus problemas defensivos persistentes. Chegando ao confronto sem um jogo sem sofrer gols em 18 partidas consecutivas da Premier League, a equipe de Alonso foi empurrada para trás e obrigada a suportar a pressão implacável do Arsenal ao longo do primeiro tempo.
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Havertz assombra ex-clube
A pressão incessante do Arsenal finalmente deu resultado no meio da primeira etapa. Depois que Emiliano Martinez fez uma grande defesa para parar Bukayo Saka, e tanto Jorrel Hato quanto Wesley Fofana fizeram bloqueios defensivos cruciais, o Arsenal chegou ao empate aos 25 minutos. Kai Havertz voltou para assombrar seu ex-clube, vencendo Martinez no poste mais próximo com uma finalização precisa.
Apesar de ter sofrido o empate, o Chelsea, que gastou quase £ 350 milhões na janela de transferências de verão, esteve agonizantemente perto de retomar a liderança antes do intervalo. James exigiu boa defesa de David Raya com uma finalização forte de longe, antes de Pedro Neto acertar a trave após uma brilhante jogada individual.
Odegaard dá o golpe decisivo
O momento decisivo chegou pouco depois do reinício, com o inspirador capitão do Arsenal. Martin Odegaard selou a vitória aos 50 minutos, mostrando frieza para aproveitar o corta-luz inteligente de Havertz e tocar na saída de Martinez, marcando o segundo gol do norueguês em três partidas na Premier League nesta temporada.
O Chelsea se recusou a se entregar sem lutar e lançou tudo ao ataque nos minutos finais para arrancar um ponto. O reserva Estevao achou que havia restabelecido a igualdade no apagar das luzes, mas Raya fez uma defesa espetacular com a ponta dos dedos para preservar a vantagem do Arsenal e garantir os três pontos.
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Olhando para a Europa e para os próximos jogos da liga
A vitória deixa o Arsenal com os mesmos nove pontos do líder Manchester City no topo da tabela da Premier League. A equipe de Arteta agora volta suas atenções para o compromisso europeu, quando viaja para enfrentar o Napoli na Liga dos Campeões da UEFA na quarta-feira, antes de retornar à ação doméstica com uma visita ao Sunderland no sábado.
Enquanto isso, o Chelsea ocupa a quarta posição na tabela, com seis pontos em seus três primeiros jogos. O Chelsea tentará se recuperar quando receber o recém-promovido Hull City em Stamford Bridge no sábado.
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