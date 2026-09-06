O atual campeão Arsenal deu uma resposta de campeão no domingo, ao se recuperar de um revés inicial para vencer o Chelsea, gastador, em um eletrizante clássico londrino no Emirates Stadium. A equipe de Xabi Alonso havia chocado a torcida da casa em apenas dois minutos, quando a contratação de verão de £117 milhões, Morgan Rogers, completou de voleio depois de o Arsenal não conseguir afastar a perigosa cobrança de falta de Reece James.

No entanto, o início dos sonhos do Chelsea foi rapidamente ofuscado por seus problemas defensivos persistentes. Chegando ao confronto sem um jogo sem sofrer gols em 18 partidas consecutivas da Premier League, a equipe de Alonso foi empurrada para trás e obrigada a suportar a pressão implacável do Arsenal ao longo do primeiro tempo.