O Wrexham na Premier League não é mais um sonho impossível: o Red Dragons, de propriedade de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, pode mostrar que está pronto para o grande momento ao derrotar o Chelsea na FA Cup

Quando Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham em 2020, o clube galês estava muito longe da Premier League. Naquela época, os Red Dragons ainda estavam na National League, a primeira divisão do futebol amador. Mas desde que voltou à EFL em 2023, a ascensão do Wrexham tem sido literalmente sem precedentes, tornando-se o primeiro time do futebol inglês a conseguir três promoções consecutivas. Agora, eles estão atrás da quarta.

Liderado pelo técnico especialista em promoções Phil Parkinson, o Wrexham ocupa atualmente a sexta posição na Championship, ocupando a última das quatro vagas para os playoffs da divisão. O time também tem alguma margem de manobra nesse aspecto, com uma vantagem de quatro pontos sobre o Southampton, sétimo colocado. Muitos no norte do País de Gales estarão olhando para cima na tabela com admiração, em vez de para baixo, com receio.

Neste fim de semana, o Wrexham está pausando sua busca pela Premier League para continuar sua jornada rumo ao título da temporada, tendo chegado à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez desde 1980. A última vez que os Red Dragons chegaram às quartas de final foi dois anos antes, em 1978, ano que terminou com a promoção.

A recompensa é um confronto contra o Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes, em uma das partidas de maior destaque da história do Wrexham.

    Transferências inteligentes

    Para levar um clube da quinta divisão para a segunda, é preciso recrutar muito bem. Não basta fazer algumas contratações decentes aqui e ali, é preciso acertar na maioria das negociações se quiser realmente conseguir várias promoções consecutivas.

    A reputação da Championship como uma das ligas mais divertidas do futebol europeu, e agora com poder financeiro para se destacar, abriu mais portas para o Wrexham. O clube já era uma atração na League Two e na League One, dada sua nova fama global e o apoio de Hollywood, mas chegar a uma temporada da Premier League é uma perspectiva totalmente diferente em termos esportivos.

    O Wrexham arrasou nas negociações de transferências do verão de 2025, e essa é uma das principais razões pelas quais eles estão na briga pela quarta promoção consecutiva. O negócio mais bem-sucedido foi o pagamento de £ 2 milhões (US$ 2,7 milhões) para contratar o atacante internacional do País de Gales Kieffer Moore, do Sheffield United. Embora ele tenha agora 33 anos e não tenha muito valor de revenda, Moore é um atacante experiente e comprovado da Championship que garante gols, desde que receba assistências adequadas. Ele é o artilheiro do Wrexham nesta temporada, com 13 gols, 11 dos quais foram marcados no campeonato.

    Na verdade, os três maiores artilheiros do Wrexham nesta temporada — Moore, Josh Windass (10) e Nathan Broadhead (sete) — chegaram no verão. Os seis primeiros colocados, incluindo Ollie Rathbone (sete), Sam Smith (seis) e Lewis O'Brien (quatro), foram contratados durante ou após o verão de 2024.

    Além disso, o meio-campista defensivo Ben Sheaf e o versátil zagueiro Callum Doyle estão entre os jogadores com mais partidas disputadas desde que chegaram no final da janela de transferências do verão de 2025, enquanto a única contratação estrangeira, o internacional neozelandês Liberato Cacace, do Empoli italiano, marcou durante a vitória na FA Cup sobre o Nottingham Forest, time da Premier League e da Liga Europa.

    Tratamento implacável

    No entanto, o recrutamento funciona nos dois sentidos. O Wrexham teve que ser implacável com alguns dos jogadores favoritos dos torcedores no último ano, percebendo que precisava dispensar jogadores que não contribuíam o suficiente para abrir espaço para aqueles que podiam contribuir.

    Em janeiro, o clube se despediu do capitão James McClean, que voltou para casa para jogar pelo Derry City, time de sua infância, na Liga da Irlanda. Ele pelo menos permaneceu até esta temporada e fez 16 partidas no Campeonato antes de partir.

    Mas o mesmo não pode ser dito de Paul Mullin, o atacante de Liverpool que desceu duas divisões para se juntar ao Wrexham quando este ainda era um clube da Liga Nacional em 2021. Ele foi uma das primeiras contratações de destaque da era Reynolds-McElhenney, e a dupla de craques gostava tanto de Mullin que ele fez uma participação especial na franquia Deadpool do primeiro em 2024 como “Welshpool”.

    Em suas três primeiras temporadas pelo Wrexham, Mullin marcou impressionantes 105 gols, levando o Red Dragons à League One. No entanto, uma vez que chegaram à terceira divisão, os gols secaram, marcando apenas três vezes em 26 partidas, enquanto os homens de Parkinson terminaram em segundo lugar. Isso foi parcialmente atribuído a uma cirurgia nas costas descrita como “menor” antes do início da campanha 2024-25.

    No verão passado, Mullin foi orientado a encontrar um novo clube, encerrando sua história de conto de fadas no norte do País de Gales. Ele permaneceu na League One por empréstimo ao Wigan Athletic, mas o contrato foi rescindido em janeiro e ele se juntou ao Bradford City por empréstimo pelo restante da temporada.

    Mullin falou sobre a decepção de ver sua carreira no Wrexham chegar ao fim. No mês passado, ele disse: “Foi algo que achei bastante desafiador nos últimos 18 meses. Foi algo inesperado, depois de tudo o que eu tinha feito e depois da cirurgia. Na verdade, tudo acabou a partir daí, o que foi difícil de aceitar, mas assim é o futebol, você sabe. É algo que eu nunca vou, como dizer, provavelmente nunca vou 'aceitar' por causa do que aconteceu. Foi algo que achei bastante difícil, como eu disse, mas futebol é assim, você segue em frente.”

    Medo do rebaixamento e sonhos de promoção

    Para moderar as expectativas em relação ao sonho da Premier League, o Wrexham foi constantemente informado na pré-temporada que a diferença entre a League One e o Campeonato é a maior em termos de qualidade quando comparada com as divisões que já havia conquistado. Não seria possível simplesmente aparecer, escolher os mesmos jogadores, empregar as mesmas táticas e esperar pelo sucesso.

    De fato, as perspectivas pareciam sombrias para o Wrexham no início da campanha. No fim de semana de abertura da temporada, eles sofreram dois gols nos acréscimos do segundo tempo e perderam por 2 a 1 para o Southampton, vencendo apenas duas das primeiras 10 partidas, o que os deixou na 18ª posição na tabela.

    Desde que conquistou a terceira vitória — 1 a 0 em casa contra o Oxford United, com 10 jogadores —, o Wrexham perdeu apenas quatro das 25 partidas do Campeonato. Nesse período, o time jogou a um ritmo de 81 pontos em uma temporada completa, o que geralmente é mais do que suficiente para chegar aos playoffs e, em algumas ocasiões, pode garantir o acesso automático.

    É claro que houve alguns momentos dignos de livro ilustrado ao longo dessa sequência. Gols aos 93 e 94 minutos permitiram ao Wrexham virar o jogo e vencer o Queens Park Rangers por 3 a 2 em janeiro, e o time derrotou o rival Ipswich Town por 5 a 3 em uma partida emocionante com oito gols no mês passado. Esses são os tipos de marcos que um time em busca da glória costuma atingir.

    O gigante adormecido desperta

    O Wrexham é um clube de futebol em uma situação única. Ele não tem rivalidades com outros times galeses, mesmo tendo voltado à mesma divisão do Swansea City, que trouxe Snoop Dogg como investidor, para traçar outro paralelo entre as duas equipes. Em vez disso, a maioria dos adversários do Red Dragons está do outro lado da fronteira, com o Chester sendo o seu rival mais odiado.

    Isso significa que o Wrexham é, há muito tempo, o único time profissional em sua área de influência. Durante as décadas de 70, 80 e 90, eles competiram na Recopa Europeia sempre que levantaram a Copa do País de Gales, na época em que podiam competir nessa competição e também na FA Cup da Inglaterra. O Racecourse Ground tem um recorde de média de cinco dígitos de público desde a década de 1940, quando o clube estava na antiga Divisão Três Norte. O País de Gales é um país de rúgbi, mas Wrexham é uma cidade de futebol.

    Há uma corrente de pensamento de que Reynolds e McElhenney apenas retribuíram a uma comunidade que há muito ama seu clube, mesmo sem muito sucesso.

    Frank Sinclair jogou pelo Wrexham por três anos logo após o clube ter sido rebaixado da Football League nos anos 2000 e, em entrevista à BetGoodwin Football Betting, disse ao GOAL: “É um clube de futebol brilhante. Quando eu jogava lá, era definitivamente um gigante adormecido. Eu podia sentir que, quando você está na região de Wrexham, sabe o quanto o clube poderia ser apoiado se começasse a ter um bom desempenho. E o que os novos proprietários fizeram foi incrível, porque eles capturaram a imaginação da comunidade e todos os seguiram dentro e fora do campo. Portanto, é incrível o que eles estão fazendo no momento.”

  • Missão na FA Cup

    Longe da loucura do Campeonato, o Wrexham lutou para passar por duas rodadas da FA Cup até agora. Pela primeira vez na era Reynolds-McElhenney, eles enfrentaram um adversário da Premier League, jogando contra o Nottingham Forest em casa na terceira rodada. Depois de liderar por 2 a 0 no Racecourse Ground, o Wrexham sofreu o empate em 2 a 2, mas voltou a assumir a liderança no final da partida, até que Callum Hudson-Odoi empatou a três minutos do fim. A partida foi para os pênaltis, com o goleiro Arthur Okonkwo defendendo duas vezes e os anfitriões vencendo por 5 a 3 na disputa.

    Na quarta rodada, o adversário foi o Ipswich, e os jogadores de Parkinson conquistaram a primeira de duas vitórias em oito dias contra o Tractor Boys, garantindo sua vaga na quinta rodada. Eles mal poderiam esperar por um sorteio mais glamoroso, com o Chelsea visitando o norte do País de Gales, e, de acordo com Hugh Jackman, era exatamente isso que Reynolds queria.

    Reynolds filmou a si mesmo e seu colega de elenco em “Deadpool & Wolverine” assistindo ao sorteio. “Puta merda!” foi a reação animada do ator canadense, que quase (quase) ficou sem palavras ao pensar no primeiro jogo glamoroso do Wrexham sob sua propriedade.

    O maior jogo desde a aquisição

    Durante a ascensão do Wrexham, eles enfrentaram o Chelsea duas vezes como parte de suas duas primeiras turnês de pré-temporada nos Estados Unidos. Em 2023, foi o primeiro adversário do então técnico do Blues, Mauricio Pochettino, agora técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, e o time do Wrexham, com Mullin, Ben Foster, Elliot Lee, Sam Dalby e Andy Cannon, foi goleado por 5 a 0, com gols de Conor Gallagher, Christopher Nkunku e Ian Maatsen.

    No ano seguinte, o Wrexham foi o primeiro teste de pré-temporada para Enzo Maresca como técnico do Chelsea. Esta foi uma aventura muito mais bem-sucedida para os Red Dragons, que conseguiram um empate em 2 a 2, apesar do Chelsea poder contar com estrelas internacionais como Reece James, Noni Madueke e Raheem Sterling.

    Mas agora a situação é diferente. Não se trata da pré-temporada, mas sim do final da temporada propriamente dita. O Chelsea conquistou sua primeira vitória em três jogos na quarta-feira, goleando o Aston Villa por 4 a 1, embora possa estar de olho no confronto da Liga dos Campeões da próxima semana com o Paris Saint-Germain, quando visitará o País de Gales no sábado.

    Como é de conhecimento geral que a prioridade do Chelsea é garantir sua permanência na Liga dos Campeões na próxima temporada, há uma chance real de o Wrexham não apenas mostrar que pode competir com times da Premier League, mas também causar uma surpresa na copa.

    O Racecourse Ground certamente estará lotado. Este é o momento do Wrexham provar que está pronto para enfrentar os melhores do mundo. Há outro capítulo a ser escrito neste conto de fadas.

