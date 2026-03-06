O Wrexham na Premier League não é mais um sonho impossível: o Red Dragons, de propriedade de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, pode mostrar que está pronto para o grande momento ao derrotar o Chelsea na FA Cup

No entanto, o recrutamento funciona nos dois sentidos. O Wrexham teve que ser implacável com alguns dos jogadores favoritos dos torcedores no último ano, percebendo que precisava dispensar jogadores que não contribuíam o suficiente para abrir espaço para aqueles que podiam contribuir.

Em janeiro, o clube se despediu do capitão James McClean, que voltou para casa para jogar pelo Derry City, time de sua infância, na Liga da Irlanda. Ele pelo menos permaneceu até esta temporada e fez 16 partidas no Campeonato antes de partir.

Mas o mesmo não pode ser dito de Paul Mullin, o atacante de Liverpool que desceu duas divisões para se juntar ao Wrexham quando este ainda era um clube da Liga Nacional em 2021. Ele foi uma das primeiras contratações de destaque da era Reynolds-McElhenney, e a dupla de craques gostava tanto de Mullin que ele fez uma participação especial na franquia Deadpool do primeiro em 2024 como “Welshpool”.

Em suas três primeiras temporadas pelo Wrexham, Mullin marcou impressionantes 105 gols, levando o Red Dragons à League One. No entanto, uma vez que chegaram à terceira divisão, os gols secaram, marcando apenas três vezes em 26 partidas, enquanto os homens de Parkinson terminaram em segundo lugar. Isso foi parcialmente atribuído a uma cirurgia nas costas descrita como “menor” antes do início da campanha 2024-25.

No verão passado, Mullin foi orientado a encontrar um novo clube, encerrando sua história de conto de fadas no norte do País de Gales. Ele permaneceu na League One por empréstimo ao Wigan Athletic, mas o contrato foi rescindido em janeiro e ele se juntou ao Bradford City por empréstimo pelo restante da temporada.

Mullin falou sobre a decepção de ver sua carreira no Wrexham chegar ao fim. No mês passado, ele disse: “Foi algo que achei bastante desafiador nos últimos 18 meses. Foi algo inesperado, depois de tudo o que eu tinha feito e depois da cirurgia. Na verdade, tudo acabou a partir daí, o que foi difícil de aceitar, mas assim é o futebol, você sabe. É algo que eu nunca vou, como dizer, provavelmente nunca vou 'aceitar' por causa do que aconteceu. Foi algo que achei bastante difícil, como eu disse, mas futebol é assim, você segue em frente.”