O vestiário dá razão a Cancelo... e o Barcelona aguarda o presente do Al-Hilal

Flick está extremamente satisfeito com o desempenho do jogador português, tendo decidido definitivamente contar com ele como lateral-esquerdo titular até o final da temporada, uma decisão que poderá ter repercussões no futuro, primeiro, pela tentativa de renovar seu contrato com o Barça, enquanto aguarda a liberação do clube saudita Al-Hilal, sem custos, em junho próximo; e, segundo, porque a marginalização de Balde pode abrir as portas para sua saída, já que o Barcelona se mostra disposto a ouvir ofertas, caso sejam financeiramente atraentes.
Por sua vez, Cancelo declarou há alguns dias que deseja jogar pelo Benfica no futuro, devido à sua ligação emocional com o clube português, mas confirmou, ao mesmo tempo, seu desejo de jogar pelo menos mais um ano pelo Barcelona.
Com o desejo mútuo entre as partes, resta apenas chegar a um acordo com o Al-Hilal sobre as condições da transferência para garantir a permanência de um dos jogadores mais em forma do elenco do Blaugrana atualmente.