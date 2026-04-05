O vestiário dá razão a Cancelo... e o Barcelona aguarda o presente do Al-Hilal

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, a cena no final da última partida contra o Atlético foi muito reveladora: Cancelo apareceu completamente exausto, sentado no chão devido a espasmos musculares, enquanto seus companheiros de equipe se aproximavam, um após o outro, para parabenizá-lo e comemorar a vitória que garantiu ao time “metade do título” do campeonato, em um reconhecimento coletivo do sucesso da contratação de inverno que trouxe uma adição impressionante ao time, em meio a pedidos unânimes de Flick e dos jogadores para que ele permaneça.

João Cancelo havia se juntado ao Barcelona em janeiro passado como solução temporária, embora Flick desejasse, na época, contratar um zagueiro central para compensar a ausência de Christensen; no entanto, a falta de convicção nos candidatos disponíveis levou o diretor esportivo Deco a propor essa transferência, que se encaixava no teto salarial disponível.

Embora o português tenha chegado para ajudar na rotação dos laterais, acabou se tornando o lateral-esquerdo titular, aproveitando a redução do tempo de jogo de Balde e sua lesão subsequente.