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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

O vestiário dá razão a Cancelo... e o Barcelona aguarda o presente do Al-Hilal

J. Cancelo
A. Balde
Barcelona
Al Hilal
La Liga
Campeonato Saudita
Portugal
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Arábia Saudita

O craque português leva o Barça a uma grande negociação de venda

O elenco do Barcelona e o técnico Hans Flick concordaram que o português João Cancelo deve permanecer nas fileiras do clube catalão na próxima temporada.

Isso ocorreu após o excelente desempenho do jogador português desde sua chegada na janela de transferências de inverno.

  • Cena comovente

    De acordo com o jornal espanhol “Sport”, a cena no final da última partida contra o Atlético foi muito reveladora: Cancelo apareceu completamente exausto, sentado no chão devido a espasmos musculares, enquanto seus companheiros de equipe se aproximavam, um após o outro, para parabenizá-lo e comemorar a vitória que garantiu ao time “metade do título” do campeonato, em um reconhecimento coletivo do sucesso da contratação de inverno que trouxe uma adição impressionante ao time, em meio a pedidos unânimes de Flick e dos jogadores para que ele permaneça.

    João Cancelo havia se juntado ao Barcelona em janeiro passado como solução temporária, embora Flick desejasse, na época, contratar um zagueiro central para compensar a ausência de Christensen; no entanto, a falta de convicção nos candidatos disponíveis levou o diretor esportivo Deco a propor essa transferência, que se encaixava no teto salarial disponível.

    Embora o português tenha chegado para ajudar na rotação dos laterais, acabou se tornando o lateral-esquerdo titular, aproveitando a redução do tempo de jogo de Balde e sua lesão subsequente.

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  • Desempenho perfeito

    Cancelo fez uma partida perfeita contra o Atlético de Madrid, que não se limitou apenas a marcar um gol com uma habilidade ofensiva excepcional, mas se estendeu para incluir uma disciplina defensiva notável e um alto nível de concentração — aspectos que lhe faltavam nas grandes partidas anteriores, mas que ele soube administrar com maestria em um confronto marcado pelas mais altas exigências físicas e técnicas.

    Em termos de números, Cancelo conseguiu criar três chances de gol concretas durante a partida, deu 5 passes perigosos e participou de mais de 70 passes; na defesa, conseguiu interceptar 7 bolas e fez 5 intervenções decisivas que impediram os ataques do time madrilenho, deixando sua marca forte na partida.

    Leia também: Cancelo: O Atlético de Madrid é um time agressivo, assim como seu treinador

  • Presente do Al-Hilal

    Flick está extremamente satisfeito com o desempenho do jogador português, tendo decidido definitivamente contar com ele como lateral-esquerdo titular até o final da temporada, uma decisão que poderá ter repercussões no futuro, primeiro, pela tentativa de renovar seu contrato com o Barça, enquanto aguarda a liberação do clube saudita Al-Hilal, sem custos, em junho próximo; e, segundo, porque a marginalização de Balde pode abrir as portas para sua saída, já que o Barcelona se mostra disposto a ouvir ofertas, caso sejam financeiramente atraentes.

    Por sua vez, Cancelo declarou há alguns dias que deseja jogar pelo Benfica no futuro, devido à sua ligação emocional com o clube português, mas confirmou, ao mesmo tempo, seu desejo de jogar pelo menos mais um ano pelo Barcelona.

    Com o desejo mútuo entre as partes, resta apenas chegar a um acordo com o Al-Hilal sobre as condições da transferência para garantir a permanência de um dos jogadores mais em forma do elenco do Blaugrana atualmente.

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