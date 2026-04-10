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O Tottenham caiu para a zona de rebaixamento da Premier League após a goleada do West Ham sobre o Wolves
O West Ham agrava a situação dos rivais londrinos
O West Ham saiu da zona de rebaixamento de forma contundente, garantindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Wolves no London Stadium. Duplas de gols de Konstantinos Mavropanos e Taty Castellanos garantiram três pontos vitais para os Hammers, levando-os à 17ª posição e a dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.
Enquanto o clima no leste de Londres era de alívio, o resultado teve consequências terríveis para o Tottenham, no norte da capital. O Spurs caiu agora para a 18ª posição, marcando a primeira vez em 17 anos que o clube se encontra nas posições de rebaixamento da Premier League. A última vez que ocupou uma posição tão baixa foi em janeiro de 2009, sob o comando de Harry Redknapp, após uma derrota para o Wigan Athletic.
- AFP
De Zerbi enfrenta um batismo de fogo
O momento não poderia ser mais crítico para o novo técnico Roberto De Zerbi, que deve comandar sua primeira partida contra o Sunderland no domingo.
Ele se torna o terceiro técnico a ocupar o banco do Spurs nesta temporada, após as passagens malsucedidas de Thomas Frank e Igor Tudor. A única missão de De Zerbi é conter uma sequência negativa que levou o clube a não vencer nenhuma das últimas 13 partidas do campeonato.
A análise estatística da temporada do Tottenham é desanimadora para a torcida do Lilywhite. Desses 13 jogos sem vitórias, oito terminaram em derrota, e o clube não vence em casa desde o início de dezembro.
Missão de sobrevivência para o West Ham de Nuno
Para o West Ham, a vitória sobre o Wolves representa um passo significativo para garantir a 15ª temporada consecutiva na Premier League. O técnico Nuno Espírito Santo, que substituiu Graham Potter no início da campanha, conseguiu conduzir o time por águas turbulentas em 2026, conquistando pontos cruciais contra adversários como o Manchester City e o próprio Spurs.
Os Hammers agora enfrentam uma reta final desafiadora, que inclui três clássicos londrinos e um confronto difícil contra o líder da liga, o Arsenal. No entanto, com o destino agora de volta às suas próprias mãos, o ímpeto mudou significativamente na noite de sexta-feira. A vantagem de quatro gols não só garantiu três pontos, mas também um impulso oportuno para o saldo de gols, à medida que a temporada se aproxima do fim.
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Um confronto de pesadelo para o Spurs
Enquanto o West Ham olha para cima na tabela, o Tottenham precisa enfrentar um calendário que deixa pouca margem para erros. Após a viagem a Sunderland, os jogadores de De Zerbi enfrentam o Brighton e o Wolves antes de um último mês desafiador. A programação de maio inclui confrontos decisivos contra o Aston Villa e o Chelsea, além de um confronto na última rodada contra o Everton que pode definir o destino da temporada.
A perspectiva de disputar a segunda divisão está se tornando uma realidade incômoda para um clube do porte do Tottenham. Com apenas sete jogos restantes na temporada 2025-26, a pressão sobre a nova diretoria e o elenco atingiu o ponto de ebulição.