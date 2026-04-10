O Tottenham caiu para a zona de rebaixamento da Premier League após a goleada do West Ham sobre o Wolves

O West Ham saiu da zona de rebaixamento de forma contundente, garantindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Wolves no London Stadium. Duplas de gols de Konstantinos Mavropanos e Taty Castellanos garantiram três pontos vitais para os Hammers, levando-os à 17ª posição e a dois pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

Enquanto o clima no leste de Londres era de alívio, o resultado teve consequências terríveis para o Tottenham, no norte da capital. O Spurs caiu agora para a 18ª posição, marcando a primeira vez em 17 anos que o clube se encontra nas posições de rebaixamento da Premier League. A última vez que ocupou uma posição tão baixa foi em janeiro de 2009, sob o comando de Harry Redknapp, após uma derrota para o Wigan Athletic.



