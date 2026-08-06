O segredo está em três contratações: Raphinha sob pressão no Barcelona

O astro brasileiro Raphinha inicia a nova temporada com o seu clube, o Barcelona, sob o mais alto grau de pressão para manter o seu lugar como titular no elenco da equipe catalã.

Raphinha, que fez uma temporada excepcional há dois anos, quando marcou 34 gols e deu 26 assistências, não tinha um concorrente à altura.

Mas Raphinha, na última temporada, que foi afetada por lesões e teve uma queda relativa de rendimento após limitar-se a marcar 21 gols e dar 8 assistências, pode ver a sua posição de titular ameaçada.

O jornal Sport revelou, em uma reportagem, que Raphinha passou a estar sob o mais alto grau de pressão após a contratação de Anthony Gordon e Jesse Bissouma pelo Barcelona, além da possibilidade de também escalar Karim Adeyemi pelo lado esquerdo.

Não há dúvida de que as contratações do Barcelona contribuirão para criar uma concorrência acirrada para o astro brasileiro Raphinha dentro da equipe catalã.

Marcus Rashford, que no fim das contas não representou uma concorrência efetiva para Raphinha apesar dos seus bons números, com 14 gols marcados e 14 assistências, deixou o clube, enquanto chegaram jogadores que se destacam pela pressão alta, pela velocidade e pela capacidade de marcar, com destaque para Gordon, que obrigará o astro brasileiro a apresentar a sua melhor versão se quiser manter o seu lugar no time titular.