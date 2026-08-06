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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O segredo está em três contratações: Raphinha sob pressão no Barcelona

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Raphinha
H. Flick
A. Gordon
J. Bisiwu
K. Adeyemi
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O astro brasileiro Raphinha inicia a nova temporada com o seu clube, o Barcelona, sob o mais alto grau de pressão para manter o seu lugar como titular no elenco da equipe catalã.

Raphinha, que fez uma temporada excepcional há dois anos, quando marcou 34 gols e deu 26 assistências, não tinha um concorrente à altura. 

Mas Raphinha, na última temporada, que foi afetada por lesões e teve uma queda relativa de rendimento após limitar-se a marcar 21 gols e dar 8 assistências, pode ver a sua posição de titular ameaçada.

O jornal Sport revelou, em uma reportagem, que Raphinha passou a estar sob o mais alto grau de pressão após a contratação de Anthony Gordon e Jesse Bissouma pelo Barcelona, além da possibilidade de também escalar Karim Adeyemi pelo lado esquerdo.

Não há dúvida de que as contratações do Barcelona contribuirão para criar uma concorrência acirrada para o astro brasileiro Raphinha dentro da equipe catalã.

Marcus Rashford, que no fim das contas não representou uma concorrência efetiva para Raphinha apesar dos seus bons números, com 14 gols marcados e 14 assistências, deixou o clube, enquanto chegaram jogadores que se destacam pela pressão alta, pela velocidade e pela capacidade de marcar, com destaque para Gordon, que obrigará o astro brasileiro a apresentar a sua melhor versão se quiser manter o seu lugar no time titular.

  • Hansi FlickGetty Images

    Hansi Flick monitora a situação

    Raphinha conta com a confiança total do treinador Hansi Flick, que sempre acreditou na capacidade do jogador brasileiro, mesmo em seus momentos mais difíceis. 

    Mas a chegada de concorrentes tão fortes para a posição de Raphinha é um indicativo claro do aumento do nível de competição dentro do elenco.

    Raphinha sofreu bastante por causa de uma lesão na parte posterior da coxa direita, depois de ter sofrido diversas recaídas seguidas que o afastaram do seu nível, e o mais preocupante é que ele voltou a sentir problemas físicos durante sua participação com a seleção do Brasil na Copa do Mundo.

    No Barcelona, o objetivo é recuperar a melhor versão física de Raphinha, para que ele possa jogar no nível que todos conhecem, mas o clube, ao mesmo tempo, tratou de garantir essa posição diante de qualquer imprevisto.

    • Publicidade
  • gordon adeyemiGetty Images

    Gordon, Bissouma e Ademi também

    A concorrência não se limita apenas a Anthony Gordon, que possui características técnicas próximas às de Raphinha e é um rival direto dele na posição de ponta-esquerda.

    O nível do jogador inglês, somado ao valor da transação, que chegou a 70 milhões de euros, além de 10 milhões de euros em variáveis, reflete o tamanho da aposta que o Barcelona fez nele — uma quantia que o clube catalão não desembolsa com facilidade, especialmente diante de seu grande empenho em equilibrar sua situação econômica.

    E apesar da capacidade de Gordon de atuar em mais de uma posição, como centroavante, a insistência de Flick em contratar um novo atacante nato indica que ele enxerga o jogador inglês, antes de tudo, como um ponta-esquerda, posição que Raphinha costuma ocupar.

    Do mesmo lado se movimenta também Jesse Bosuoo. É verdade que o jogador belga, de 18 anos, é um projeto para o futuro, mas o plano é considerá-lo um jogador do time principal desde já, mesmo que use um número próprio da equipe reserva. 

    E se conseguir se firmar, tornar-se-á uma opção adicional que disputará espaço tanto com Raphinha quanto com Anthony Gordon.

    Karim Adeyemi também pode jogar pelo lado esquerdo, embora o jogador alemão prefira atuar pelo lado direito e cortar para o meio com seu pé preferido. 

    Durante sua trajetória com o Borussia Dortmund, disputou 43 de 146 partidas na posição de ponta-esquerda, um número que confirma sua experiência nessa função.

  • Raphinha(C)Getty Images

    Mais opções ofensivas

    Também se espera que Flick passe a depender menos da utilização de meio-campistas no lado esquerdo, como aconteceu em ocasiões anteriores com Fermín López e, por vezes, com Gavi ou Dani Olmo.

    Talvez a abundância de opções que o treinador alemão possui nessa posição lhe dê a oportunidade de contar de forma permanente com pontas de origem.

    Em princípio, se Raphinha estiver em sua melhor forma física, seguirá sendo a primeira opção, mas não há dúvida de que o internacional brasileiro entrará na nova temporada sob o mais alto grau de pressão para manter seu lugar como titular na escalação do Barcelona.

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