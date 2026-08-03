O segredo em 10 minutos: o Bernabéu transforma a vida de Diomande

O marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, está próximo de assinar com o Real Madrid, e ao clube merengue restam apenas alguns trâmites administrativos e esportivos para concluir a negociação.

Yan Diomandé chamou a atenção na Copa do Mundo de 2026 e é considerado um dos talentos em franca ascensão no Velho Continente.

Diomandé chegou ao continente europeu por meio do Leganés, e sua primeira partida foi no estádio Santiago Bernabéu. Em apenas 10 minutos, esteve perto de marcar um gol, atingiu a velocidade de 33 quilômetros por hora e por pouco não conseguiu um pênalti.

O jornal As relembrou a história do início de Diomandé no estádio Bernabéu, que em breve pode se tornar o seu estádio oficial.

O Bernabéu foi o primeiro estádio espanhol que ele pisou, em 29 de março de 2025, e desde sua primeira aparição ficou claro que aquele garoto tinha algo diferente.

Mas, naquela época, poucos imaginavam que a ascensão de Diomandé seria tão rápida, tornando-se, apenas um ano depois, um jogador com valor de mercado de 90 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, com um valor de transferência potencial que varia entre 100 e 120 milhões de euros.