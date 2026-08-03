Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

Traduzido por

O segredo em 10 minutos: o Bernabéu transforma a vida de Diomande

Especiais e Opinião
Real Madrid x Leganés
Real Madrid
Leganés
La Liga
Y. Diomande
Leipzig
Espanha
Costa do Marfim

O marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, está próximo de assinar com o Real Madrid, e ao clube merengue restam apenas alguns trâmites administrativos e esportivos para concluir a negociação.

Yan Diomandé chamou a atenção na Copa do Mundo de 2026 e é considerado um dos talentos em franca ascensão no Velho Continente.

Diomandé chegou ao continente europeu por meio do Leganés, e sua primeira partida foi no estádio Santiago Bernabéu. Em apenas 10 minutos, esteve perto de marcar um gol, atingiu a velocidade de 33 quilômetros por hora e por pouco não conseguiu um pênalti. 

O jornal As relembrou a história do início de Diomandé no estádio Bernabéu, que em breve pode se tornar o seu estádio oficial.

O Bernabéu foi o primeiro estádio espanhol que ele pisou, em 29 de março de 2025, e desde sua primeira aparição ficou claro que aquele garoto tinha algo diferente. 

Mas, naquela época, poucos imaginavam que a ascensão de Diomandé seria tão rápida, tornando-se, apenas um ano depois, um jogador com valor de mercado de 90 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, com um valor de transferência potencial que varia entre 100 e 120 milhões de euros.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANESAFP

    Início marcante e inesperado

    Não estava nos planos que Diomandé estivesse na lista do Leganés para o confronto com o Real Madrid, em uma partida que a equipe entrou ainda se agarrando à esperança de permanecer na La Liga.

    O meio-campista camaronês Iván Neyou, que atuava pelo Leganés, vinha sofrendo com algumas dores, e sua participação permaneceu em dúvida até o último momento.

    Por isso, o técnico Borja Jiménez convocou uma lista com 24 jogadores prevendo o corte de Neyou, e Diomandé foi o último a se juntar à relação, mas não foi ele o jogador cortado depois que Neyou passou pelo teste final.

    Na verdade, a escolha recaiu sobre o terceiro goleiro, Abajas, que ficou de fora da lista, já que Borja preferiu abrir mão de um goleiro a mais para manter o jovem atacante marfinense ao seu lado no banco de reservas.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Não começou a partida, mas mudou tudo

    Diomandé não foi titular, e o Leganés não precisou dele no início, já que a equipe abriu o placar por 2 a 1 antes do fim do primeiro tempo.

    Mas o Real Madrid voltou à sua maneira habitual naquela temporada, na qual precisou de muitas remontadas, mais do que o normal, e conseguiu virar o placar para 3 a 2.

    Nos minutos finais, o Leganés se lançou em busca do gol de empate, então Borja Jiménez decidiu colocar em campo aquele jogador desconhecido, que ninguém conhecia, nem mesmo os jornalistas.

    Ele havia passado apenas uma semana e meia nos treinos com o time principal, após um curto período com o time de juniores e com o time reserva.

    O ex-responsável pela academia do Leganés, Jorge Broto, lembrava do espanto de todos com o talento dele desde os primeiros dias, já que os jovens jogadores lhe perguntavam maravilhados: "De onde vocês trouxeram esse jogador?", isso após as atuações que Diomandé apresentou nos treinos das equipes de juniores e reservas no início de 2025.

  • Uma transferência que carrega uma história oculta

    Meses antes disso, mais precisamente em novembro de 2024, Diomandé se juntou ao Leganés em uma transferência complexa que envolveu várias partes.

    A negociação estava vinculada a uma dívida devida pela empresa Rainbow, antiga sócia dos ex-proprietários do clube (Blue Crow), sendo que parte dessa dívida foi quitada por meio da transferência dos direitos de Diomandé.

    Esse lado da história permaneceu longe dos holofotes, até que a empresa Rainbow anunciou recentemente a adoção de medidas legais para reivindicar seus direitos comerciais relacionados ao desenvolvimento do jogador.

    Antes de sua transferência para o Leganés, Diomandé passou por períodos de teste em clubes como Chelsea, Liverpool e Newcastle, mas as elevadas exigências financeiras da empresa Rainbow impediram sua transferência para a Inglaterra.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    A lesão atrasou sua estreia

    Quando chegou ao Leganés, não teve sorte, pois sofreu uma lesão que o impediu de jogar até fevereiro.

    Após seu retorno, subiu com uma velocidade impressionante pelas diferentes categorias, até convencer Borja Jiménez, durante os treinos da equipe principal, de que merecia permanecer entre os profissionais.

    O treinador, ao lado do diretor esportivo Chema Andías, defendeu com firmeza sua permanência na equipe principal, apesar de os responsáveis pelas categorias de base preferirem que ele continuasse alternando entre a equipe da terceira divisão e a equipe principal.

  • imago-sport-1060402108.jpgZUMA Press Wire

    Dez minutos como um furacão

    No estádio Santiago Bernabéu, os dirigentes do grupo Blue Crow, antigos donos do Leganés, acompanhavam a partida com um olhar diferente, pois sabiam que possuíam um talento capaz de lhes render grandes lucros.

    E assim que Diomande começou o aquecimento, todas as atenções se voltaram para ele, seus celulares deixaram de acompanhar a partida e o foco passou a ser apenas o jovem jogador.

    Ele entrou em campo aos 86 minutos e, em cerca de apenas 10 minutos, contando os acréscimos, quase protagonizou o lance da partida.

    Apesar de ter tocado na bola apenas 9 vezes, atingiu uma velocidade máxima de 33,2 quilômetros por hora.

    Durante esses breves minutos, tentou executar 3 dribles e teve sucesso em um deles, completou 80% de seus passes (4 passes certos de um total de 5), chegou muito perto de marcar um gol, teve a última oportunidade perigosa do Leganés e quase conseguiu um pênalti.

  • imago-sport-1080487653.jpgSven Simon

    O começo que construiu seu futuro

    Tudo isso aconteceu em apenas 10 minutos, mas foram suficientes para revelar os contornos da história de Diomande.

    Após o rebaixamento do Leganés, o clube vendeu o jogador marfinense ao Leipzig pelo valor da cláusula de rescisão, de 20 milhões de euros, com um acordo para parcelar o valor da transferência e a manutenção pelo Leganés de um percentual de 10% dos ganhos de capital em qualquer venda futura.

    Por esse motivo, o clube espanhol aguarda a transferência do jogador ao Real Madrid por cerca de 135 milhões de euros, pois isso lhe renderia aproximadamente 10 milhões de euros, a menos que o percentual dos lucros esteja limitado a um teto financeiro determinado.

    E assim, Diomande pode retornar ao estádio onde começou sua trajetória no futebol europeu no mais alto nível. É o futebol e seus paradoxos, que giram em ciclos completos.