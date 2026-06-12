O segredo do mistério... Os tênis cor-de-rosa dominam a Copa do Mundo

Houve um tempo em que as chuteiras de futebol eram vendidas em apenas uma cor: o preto. Mas isso mudou nos últimos 25 anos.

Todas as cores do arco-íris apareceram nos campos, com as grandes marcas buscando se destacar da concorrência.

No entanto, na Copa do Mundo de 2026, parece que as coisas voltaram a um ponto quase uniforme, com os jogadores voltando a usar praticamente a mesma cor, mas, desta vez, é o rosa.

A BBC apresentou, em uma reportagem, as razões pelas quais um grande número de jogadores usará chuteiras rosa na Copa do Mundo de 2026.

A principal razão é que as grandes marcas internacionais, como Nike, Adidas e Puma, produziram designs semelhantes de chuteiras com cores próximas para este grande torneio.

Isso ficou evidente durante a partida de abertura entre México e África do Sul no estádio da Cidade do México, quando parecia que a maioria dos jogadores em campo usava chuteiras rosa brilhantes.