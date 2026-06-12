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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O segredo do mistério... Os tênis cor-de-rosa dominam a Copa do Mundo

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Do preto ao rosa... A evolução das chuteiras na Copa do Mundo

Houve um tempo em que as chuteiras de futebol eram vendidas em apenas uma cor: o preto. Mas isso mudou nos últimos 25 anos.

Todas as cores do arco-íris apareceram nos campos, com as grandes marcas buscando se destacar da concorrência.

No entanto, na Copa do Mundo de 2026, parece que as coisas voltaram a um ponto quase uniforme, com os jogadores voltando a usar praticamente a mesma cor, mas, desta vez, é o rosa.

A BBC apresentou, em uma reportagem, as razões pelas quais um grande número de jogadores usará chuteiras rosa na Copa do Mundo de 2026.

A principal razão é que as grandes marcas internacionais, como Nike, Adidas e Puma, produziram designs semelhantes de chuteiras com cores próximas para este grande torneio.

Isso ficou evidente durante a partida de abertura entre México e África do Sul no estádio da Cidade do México, quando parecia que a maioria dos jogadores em campo usava chuteiras rosa brilhantes.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Como as empresas souberam que o rosa estaria na moda em 2026?

    Antes, marcas líderes como Nike, Adidas e Puma tendiam a adotar designs sóbrios em preto e branco. 

    Mas neste verão, os novos lançamentos passaram a apostar em cores ousadas e vibrantes com o objetivo de chamar a atenção.

    Em 2024, a empresa de análise de tendências de consumo WGSN previu que a cor fúcsia (roxo) seria uma das cores marcantes do verão de 2026.

    Ela descreveu a cor como “vibrante, com um caráter dinâmico e digital”, e um tom “brilhante que fica entre o rosa e o violeta”.

    Não é possível afirmar com certeza se essa previsão influenciou diretamente os designers da Nike, Adidas e Puma.

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  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A maioria dos sapatos ficou rosa... Coincidência ou estratégia?

    Quando as empresas começam a projetar novos calçados — um processo que pode começar até dois anos antes do lançamento do produto —, elas costumam recorrer a especialistas em tendências para saber quais cores e estilos estarão em alta quando o produto chegar ao mercado.

    Mas há outros fatores que tornaram a cor rosa um sucesso no futebol.

    A principal razão para a adoção da cor rosa é o seu forte contraste com o verde do campo; ela se destaca tanto se você estiver assistindo ao jogo pela TV, quanto dentro do estádio, ou mesmo ao navegar no celular.

    Ele também aparece claramente em câmeras lentas ou sob as luzes dos estádios, pois é uma cor de alta visibilidade.

    Mas a ironia é que o fato de a maioria das empresas adotar a mesma cor pode tornar difícil que os designs se diferenciem uns dos outros.