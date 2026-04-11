O segredo do colapso... O Real Madrid à beira do abismo

O Real Madrid estava em ascensão antes da pausa para os jogos internacionais em março passado, mas entrou em colapso total após o retorno às competições.

Após a pausa para os jogos das seleções, o Real Madrid sofreu um colapso repentino e preocupante: o que parecia ser uma sequência ascendente com cinco vitórias consecutivas, que colocou o clube de volta na disputa da La Liga e da Liga dos Campeões, transformou-se em uma situação chocante.

O jornal “Marca” informou que as derrotas para o Maiorca e o Bayern de Munique, além do empate com o Girona, colocaram o Real Madrid praticamente fora da disputa pela La Liga e à beira da eliminação da Liga dos Campeões.

O técnico Álvaro Arbeloa e os jogadores já haviam alertado anteriormente que a pausa havia chegado em um momento ruim, pois interrompeu a melhor sequência de resultados da equipe nesta temporada, e as piores previsões se concretizaram: a equipe perdeu o ritmo, a confiança e, mais importante ainda, a solidez.

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