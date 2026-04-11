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Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026Getty Images

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O segredo do colapso... O Real Madrid à beira do abismo

Real Madrid
La Liga
A. Arbeloa
Espanha

3 tropeços inesperados após 5 vitórias consecutivas

O Real Madrid estava em ascensão antes da pausa para os jogos internacionais em março passado, mas entrou em colapso total após o retorno às competições.

Após a pausa para os jogos das seleções, o Real Madrid sofreu um colapso repentino e preocupante: o que parecia ser uma sequência ascendente com cinco vitórias consecutivas, que colocou o clube de volta na disputa da La Liga e da Liga dos Campeões, transformou-se em uma situação chocante.

O jornal “Marca” informou que as derrotas para o Maiorca e o Bayern de Munique, além do empate com o Girona, colocaram o Real Madrid praticamente fora da disputa pela La Liga e à beira da eliminação da Liga dos Campeões.

O técnico Álvaro Arbeloa e os jogadores já haviam alertado anteriormente que a pausa havia chegado em um momento ruim, pois interrompeu a melhor sequência de resultados da equipe nesta temporada, e as piores previsões se concretizaram: a equipe perdeu o ritmo, a confiança e, mais importante ainda, a solidez.

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    As dúvidas cercam o Real Madrid

    Enquanto o Real Madrid parecia mais forte e decisivo, especialmente durante o confronto contra o Manchester City e no clássico, agora a equipe está enfrentando dúvidas. 

    Além disso, o poder ofensivo que era evidente, especialmente com Vinícius Júnior, diante da lesão de Kylian Mbappé, perdeu a clareza.

    O jornal destacou: “O Real Madrid caiu completamente, justamente no momento em que a fase decisiva da temporada estava começando”.

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