O Real Madrid testa o filho de Cristiano Ronaldo: os detalhes

Com apenas 15 anos, o jovem atacante treinou com a equipe Cadete A do clube madrilenho e, segundo informações, foi testado na posição de ponta. A ideia é continuar a treiná-lo por mais alguns dias em Valdebebas.





Atualmente, Ronaldo Jr. faz parte da academia do Al Nassr, onde joga desde que seu pai chegou ao clube em dezembro de 2022. Caso a transferência se concretize, ele seguirá mais uma vez os passos do pai: o jovem talento já vestiu as camisas das categorias de base do Manchester United e da Juventus.





No âmbito internacional, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Ronaldo Jr. escolheu representar Portugal. Convocado pela primeira vez em maio do ano passado, estreou-se pela seleção sub-15 contra o Japão, continuando sua trajetória de crescimento nas seleções juvenis portuguesas.



