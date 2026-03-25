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Gianluca Minchiotti

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O Real Madrid testa o filho de Cristiano Ronaldo: os detalhes

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Cristiano Ronaldo Júnior é testado nas categorias de base do Real Madrid

O futuro de Cristiano Ronaldo Jr. pode estar ligado ao do Real Madrid. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo treinou nesta terça-feira com a base do clube, uma sessão que deixa entrever uma possível integração nas próximas semanas, conforme antecipado pelo The Athletic e confirmado pelo MARCA.


  • CR JUNIOR: O PERFIL

    Com apenas 15 anos, o jovem atacante treinou com a equipe Cadete A do clube madrilenho e, segundo informações, foi testado na posição de ponta. A ideia é continuar a treiná-lo por mais alguns dias em Valdebebas.


    Atualmente, Ronaldo Jr. faz parte da academia do Al Nassr, onde joga desde que seu pai chegou ao clube em dezembro de 2022. Caso a transferência se concretize, ele seguirá mais uma vez os passos do pai: o jovem talento já vestiu as camisas das categorias de base do Manchester United e da Juventus.


    No âmbito internacional, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Ronaldo Jr. escolheu representar Portugal. Convocado pela primeira vez em maio do ano passado, estreou-se pela seleção sub-15 contra o Japão, continuando sua trajetória de crescimento nas seleções juvenis portuguesas.


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  • CR7 TORNA A MADRID?

    A possível chegada de Cristiano Jr. à base do Real Madrid abre cenários intrigantes também para seu pai. O atacante está vinculado ao clube saudita por um contrato válido até 30 de junho de 2027 e, aos 41 anos, continua perseguindo uma meta monumental: atingir a marca de 1.000 gols na carreira (atualmente está com 964).


    No entanto, a eventual transferência do filho para a capital espanhola poderia favorecer, no curto prazo, também o retorno de toda a família. Resta, ainda assim, a opção de Cristiano Jr. se hospedar na residência da Ciudad Deportiva do Real Madrid.


    Em junho próximo, ele completará 16 anos e, a partir da temporada seguinte, entrará oficialmente na categoria juvenil.


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