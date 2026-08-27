Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

Traduzido por

O Real Madrid monitora joia francesa do Calcio

Mercado da bola
M. Kone
Real Madrid
Roma
La Liga
Campeonato Italiano
França
Espanha
Itália

Os olheiros do Real Madrid seguem monitorando o desempenho do francês Manu Koné, meio-campista da Roma, de 25 anos.

O jornal AS informou que Koné já figura na lista de interesses do Real Madrid para reforçar o meio-campo no futuro. 

Os dirigentes do Merengue acompanharam a atuação de Koné na partida de estreia da Roma no Campeonato Italiano, na última segunda-feira, que terminou com uma goleada sobre a Fiorentina por 4 a 0.

Manu Koné tem contrato com a Roma até 2029, clube ao qual se juntou em 2024, logo após a saída de Mourinho do comando da equipe italiana.

O valor de mercado do francês Koné é estimado em cerca de 60 milhões de euros.

 O Campeonato Italiano de graça na stc tv para os clientes dos pacotes Baiti Fiber, Mufawtar 4, Max e Pro 4 e 5Assista agora!

Antes disso, Koné jogou pelo Toulouse e pelo Borussia Mönchengladbach, e disputou até o momento 19 partidas com a seleção da França, onde foi titular e deixou uma boa impressão diante de Iraque, Noruega, Paraguai e Marrocos na Copa do Mundo de 2026, depois que Tchouaméni sofreu uma lesão.

Koné tem mais tendência para o lado defensivo e conta com grande capacidade de vencer os duelos e recuperar bolas, além de se destacar por uma enorme inteligência na pressão sobre o adversário. 

Graças à sua força física, ao seu grande empenho e à sua presença em campo, ele também possui boa capacidade de trato com a bola e de tomar as decisões adequadas, tendo alcançado um índice de acerto nos passes de 90% na última temporada do Campeonato Italiano.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    O plano do Real Madrid para contratar Koné

    As características de Koné se encaixam nas prioridades de Mourinho, mas sua contratação, ou a de qualquer outro jogador, não acontecerá durante a atual janela de transferências de verão, pois o Real Madrid considera encerrado o capítulo das contratações, mesmo que haja alguma saída do elenco antes do fechamento da janela.

    Ainda assim, o Real Madrid não descarta a possibilidade de uma investida forte por parte de algum clube da Premier League inglesa, e por isso o clube se prepara para lidar com qualquer cenário que possa se impor.

    Manchester United, Liverpool e Chelsea buscam meio-campistas, enquanto nomes como Camavinga e Tchouaméni são mencionados nesse contexto.

    Mas, independentemente do que acontecer com Camavinga ou Tchouaméni, a ideia atual do Real Madrid é não contratar nenhum jogador adicional durante a atual janela de transferências.

    E, caso o clube decida agir para contratar Koné, isso ocorrerá em futuras janelas de transferências.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL
Campeonato Italiano
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM