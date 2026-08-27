O Real Madrid monitora joia francesa do Calcio

Os olheiros do Real Madrid seguem monitorando o desempenho do francês Manu Koné, meio-campista da Roma, de 25 anos.

O jornal AS informou que Koné já figura na lista de interesses do Real Madrid para reforçar o meio-campo no futuro.

Os dirigentes do Merengue acompanharam a atuação de Koné na partida de estreia da Roma no Campeonato Italiano, na última segunda-feira, que terminou com uma goleada sobre a Fiorentina por 4 a 0.

Manu Koné tem contrato com a Roma até 2029, clube ao qual se juntou em 2024, logo após a saída de Mourinho do comando da equipe italiana.

O valor de mercado do francês Koné é estimado em cerca de 60 milhões de euros.

Antes disso, Koné jogou pelo Toulouse e pelo Borussia Mönchengladbach, e disputou até o momento 19 partidas com a seleção da França, onde foi titular e deixou uma boa impressão diante de Iraque, Noruega, Paraguai e Marrocos na Copa do Mundo de 2026, depois que Tchouaméni sofreu uma lesão.

Koné tem mais tendência para o lado defensivo e conta com grande capacidade de vencer os duelos e recuperar bolas, além de se destacar por uma enorme inteligência na pressão sobre o adversário.

Graças à sua força física, ao seu grande empenho e à sua presença em campo, ele também possui boa capacidade de trato com a bola e de tomar as decisões adequadas, tendo alcançado um índice de acerto nos passes de 90% na última temporada do Campeonato Italiano.

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