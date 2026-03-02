O Real Madrid espera uma punição iminente da UEFA ao Barcelona pelo escândalo de arbitragem envolvendo Negreira

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, criticou publicamente o Blaugrana, enquanto os advogados do clube questionaram diretamente Joan Laporta durante seu depoimento. Pérez tem sido particularmente veemente sobre a integridade do jogo, classificando o escândalo da arbitragem como o evento mais preocupante da história do futebol espanhol. Ele continua absolutamente determinado a garantir que a questão não seja ignorada pelos órgãos reguladores relevantes.

Durante uma recente assembleia de membros, o dirigente madrilenho deixou clara sua opinião aos torcedores e ao mundo em geral, afirmando: “Como vamos esquecer o maior escândalo da história?” Além disso, os Merengues solicitaram relatórios de auditoria específicos e documentos financeiros do período dos pagamentos, um pedido rejeitado pelo juiz responsável pela investigação. Apesar desse revés, a direção do Real Madrid continua determinada a buscar uma responsabilização rigorosa.