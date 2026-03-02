IMAGO / NurPhoto
O Real Madrid espera uma punição iminente da UEFA ao Barcelona pelo escândalo de arbitragem envolvendo Negreira
Tensões crescentes e processos judiciais
O Real Madrid tem sido implacável em sua batalha contra o Barcelona no escândalo Negreira nos últimos meses. O clube madrilenho passou de uma posição de silêncio institucional para uma de ação judicial ativa, juntando-se oficialmente à queixa contra o Barcelona como parte lesada. No centro do conflito estão os pagamentos controversos feitos pelo gigante catalão a José Maria Enriquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. O Real Madrid agora observa atentamente enquanto as implicações internacionais da investigação começam a tomar forma, antecipando mudanças monumentais no cenário das competições europeias se a UEFA decidir finalmente intervir e agir.
Florentino Perez exige justiça esportiva
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, criticou publicamente o Blaugrana, enquanto os advogados do clube questionaram diretamente Joan Laporta durante seu depoimento. Pérez tem sido particularmente veemente sobre a integridade do jogo, classificando o escândalo da arbitragem como o evento mais preocupante da história do futebol espanhol. Ele continua absolutamente determinado a garantir que a questão não seja ignorada pelos órgãos reguladores relevantes.
Durante uma recente assembleia de membros, o dirigente madrilenho deixou clara sua opinião aos torcedores e ao mundo em geral, afirmando: “Como vamos esquecer o maior escândalo da história?” Além disso, os Merengues solicitaram relatórios de auditoria específicos e documentos financeiros do período dos pagamentos, um pedido rejeitado pelo juiz responsável pela investigação. Apesar desse revés, a direção do Real Madrid continua determinada a buscar uma responsabilização rigorosa.
Processo da UEFA deve ser retomado
De acordo com o jornalista Ramon Alvarez, o Real Madrid acredita firmemente que a UEFA aplicará sanções severas ao Barcelona muito em breve em relação ao caso Negreira. Embora a UEFA tenha inicialmente suspendido o processo disciplinar, os dirigentes do Real Madrid estão confiantes de que a pausa é apenas temporária. Eles esperam que a investigação seja retomada em breve, o que poderia resultar em uma punição monumental para seus arquirrivais no cenário europeu.
Álvarez destaca que não é necessária uma decisão judicial formal para que os catalães sejam sancionados, observando que o próprio reconhecimento dos pagamentos será muito significativo. De acordo com os estatutos da UEFA, a simples intenção de influenciar o resultado de uma partida pode acarretar uma suspensão. Embora o Barcelona não conteste que os pagamentos ocorreram, o clube afirma categoricamente que os fundos foram destinados exclusivamente a relatórios técnicos legítimos sobre árbitros.
Possíveis proibições e dinâmica da Superliga
Os riscos para o Barcelona não poderiam ser maiores, já que a grave ameaça de exclusão da Europa paira sobre o clube. A UEFA pode punir o clube proibindo o registro de jogadores e excluindo-os da participação em competições europeias por um período que varia de um a dez anos. Uma proibição de vários anos da Liga dos Campeões seria um golpe catastrófico para a frágil situação financeira e as receitas de transmissão do Blaugrana.
É importante notar que o Barcelona fortaleceu recentemente suas relações com a UEFA e a EFC. Essa diplomacia desempenhou um papel importante no distanciamento do Barcelona do projeto da Superliga, mesmo com o Real Madrid permanecendo firme como a principal força motriz por trás da competição separatista, recusando-se a abandoná-la. Por enquanto, não há nada concreto, mas o Madrid está confiante de que o reabertura do processo pela UEFA acabará resultando em sanções pesadas para o Barcelona.
