Jurgen Klopp Real MadridGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

O Real Madrid é o “único” destino para Jurgen Klopp, já que o ex-técnico do Liverpool está “ansioso” para uma mudança sensacional para o gigante da La Liga

Jurgen Klopp estaria de olho em um retorno espetacular ao banco de reservas do Santiago Bernabeu, esfriando qualquer especulação sobre um retorno emocionante a Anfield. Embora ainda atue como executivo global da Red Bull, o icônico técnico alemão estaria ansioso para voltar a sentir a intensidade da gestão de um clube de elite.

  • Bernabéu chamando Klopp?

    As especulações sobre o próximo passo de Jurgen Klopp intensificaram-se após relatos de que o ex-treinador do Liverpool considera o Real Madrid como seu único destino preferido, de acordo com o TEAMtalk. Embora atualmente ocupe o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, o técnico de 58 anos estaria achando a vida na diretoria menos gratificante do que a adrenalina da área técnica. Seu desejo aparente de retornar ao cargo de técnico surge em um momento de transição significativa tanto para seu antigo clube quanto para o 15 vezes campeão europeu.

    A reportagem sugere que a possibilidade de um retorno a Merseyside foi efetivamente descartada, apesar do crescente escrutínio enfrentado por Arne Slot. Após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Wolves, que deixou os torcedores frustrados, a hierarquia do Liverpool e o próprio Klopp parecem satisfeitos em encerrar esse capítulo. Em vez disso, a atração de liderar o clube mais condecorado do mundo na capital espanhola surgiu como o principal catalisador para o potencial retorno de Klopp às margens do campo, e isso pode acontecer já neste verão.

  • Jurgen Klopp 01172026(C)Getty Images

    Um desejo pelo banco de reservas

    O jornal diário austríaco Salzburger Nachrichten alegou recentemente que existe um atrito significativo entre os executivos do conglomerado de bebidas energéticas e o técnico alemão de 58 anos. Enquanto isso, o jornalista Graeme Bailey esclareceu que um reencontro romântico com os Reds não está nos planos. “Em relação ao Liverpool, ele ama o clube e a cidade, mas não vai voltar”, disse Bailey aoTEAMtalk. “Ele já fez sua parte na Premier League e não tem mais interesse, assim como o Liverpool, que não parece disposto a reabrir esse capítulo.”

    Enquanto isso, a Sky Sports apoiou a teoria de que uma mudança para o Bernabeu parece estar nos planos do técnico de 58 anos.

  • A busca de Madrid pela estabilidade

    As ligações com Klopp surgem num momento vulnerável para o Real Madrid, com Álvaro Arbeloa a lutar para manter os elevados padrões exigidos no Bernabéu. Os especialistas há muito que sugerem que o futebol “heavy metal” e a personalidade magnética de Klopp seriam perfeitos para o Real Madrid, proporcionando a identidade tática que atualmente falta à equipa.

    Todos os olhos estarão voltados para os gigantes da Liga durante os últimos meses da temporada para ver se o Real Madrid formalizará seu interesse. A disponibilidade de Klopp provavelmente provocaria um efeito dominó no circuito europeu de treinadores, potencialmente forçando o Real Madrid a agir antes que outros clubes de elite tentem afastá-lo de seu contrato com o Red Bull. Se Arbeloa não conseguir garantir títulos importantes nos próximos meses, o caminho para Klopp liderar o Real Madrid ficará bastante claro.

  • Real Madrid ViníciusJavier SORIANO / AFP

    Momento de tensão para o Real Madrid

    Depois de ultrapassar brevemente o Barcelona no topo da La Liga, o Los Blancos tropeçou e perdeu seus dois últimos jogos no campeonato. Esses maus resultados fizeram com que o Madrid caísse para o segundo lugar na classificação, quatro pontos atrás do Blaugrana, que venceu duas partidas consecutivas.

    Os jogadores de Arbeloa agora se preparam para enfrentar o Celta Vigo na sexta-feira, com o objetivo de voltar a vencer e manter vivas as esperanças de conquistar o título. Em seguida, eles enfrentarão uma partida difícil contra o Manchester City na primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões.

