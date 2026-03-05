O Real Madrid é o “único” destino para Jurgen Klopp, já que o ex-técnico do Liverpool está “ansioso” para uma mudança sensacional para o gigante da La Liga

As especulações sobre o próximo passo de Jurgen Klopp intensificaram-se após relatos de que o ex-treinador do Liverpool considera o Real Madrid como seu único destino preferido, de acordo com o TEAMtalk. Embora atualmente ocupe o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, o técnico de 58 anos estaria achando a vida na diretoria menos gratificante do que a adrenalina da área técnica. Seu desejo aparente de retornar ao cargo de técnico surge em um momento de transição significativa tanto para seu antigo clube quanto para o 15 vezes campeão europeu.

A reportagem sugere que a possibilidade de um retorno a Merseyside foi efetivamente descartada, apesar do crescente escrutínio enfrentado por Arne Slot. Após uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Wolves, que deixou os torcedores frustrados, a hierarquia do Liverpool e o próprio Klopp parecem satisfeitos em encerrar esse capítulo. Em vez disso, a atração de liderar o clube mais condecorado do mundo na capital espanhola surgiu como o principal catalisador para o potencial retorno de Klopp às margens do campo, e isso pode acontecer já neste verão.