O Real Madrid de Mourinho: quem está no elenco, quem pode chegar, como pode jogar e quem pode sair

Ainda não chegou a hora de “aposentar” Courtois. Salvo lesões, o goleiro da Bélgica provou que ainda é um dos mais confiáveis, um dos melhores do mundo na posição, e continuará sendo o titular, com Lunin como reserva.





A defesa, porém, é certamente a linha em que Mou fará mais mudanças. A linha defensiva não foi suficientemente sólida na última temporada; já deixaram Valdebebas Fran García, o único jogador transferido (para o Betis), Alaba e Carvajal, sendo que os dois últimos, ao chegarem ao fim do contrato, foram liberados como jogadores sem vínculo. Para substituí-los, chegaram Konaté, contratado de graça do Liverpool, Dumfries, em promoção da Inter, e Cucurella, pelo qual Pérez desembolsou cerca de 55 milhões ao Chelsea. Eles se juntarão a jogadores que precisam se recuperar, como Alexander-Arnold, que está muito distante do que se destacou no Liverpool, e Éder Militão, que vem de uma grave lesão que o impediu até mesmo de participar da Copa do Mundo no Brasil; aos zagueiros centrais do futuro, Raúl Asencio e Huijsen — que o próprio Mou lançou na Roma — e à certeza que é Rüdiger.





Com essa mistura e uma postura mais cautelosa na defesa, é fácil apostar que o Real sofrerá menos do que os 35 gols que levou na última La Liga. E isso não é tudo, pois rumores do mercado indicam que Mou gostaria de contratar mais um zagueiro central, de preferência canhoto. Com a saída de Schlotterbeck, que se lesionou jogando pela Alemanha, os Blancos continuam atentos à situação de Bastoni e também demonstraram interesse em Gvardiol, que não parece ter mais o mesmo peso nas estratégias do Manchester City como no passado.