O Real Madrid de Mourinho: quem está no elenco, quem pode chegar, como pode jogar e quem pode sair

José Mourinho voltou ao Real Madrid com uma missão: levar o maior clube do mundo de volta à vitória. O “Special One” chega após uma temporada conturbada, sem títulos e com o fracasso do plano de Xabi Alonso, substituído sem grandes resultados pelo técnico da casa, Arbeloa. Ao final da temporada, Florentino Pérez decidiu fazer uma limpeza geral e confiou em alguém que conhece bem o clube e sabe como lidar com um vestiário repleto de campeões.
Na TV do clube, nestas últimas horas, Mou afirmou estar em Madri para “ajudar os jogadores e a comissão técnica a se tornarem melhores, criando uma cultura de trabalho, responsabilidade e ambição” e, em essência, de “não querer trabalhar no Real, mas para o Real”. Enquanto isso, os Blancos estão atuando ativamente no mercado para montar o elenco perfeito que ponha fim ao domínio do Barcelona na Espanha e relance os Merengues na conquista da Liga dos Campeões. Quatro contratações já foram fechadas, outras estão a caminho: veja quem pode chegar, quem pode sair e como o Real Madrid poderá jogar na próxima temporada.