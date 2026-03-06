O Real Madrid apoiou a pessoa errada? Álvaro Arbeloa não é “o homem certo” para o cargo, segundo lenda do clube, que aponta alternativa após demissão “precipitada” de Xabi Alonso

Helguera está convencido de que o prazo para avaliar Alonso foi injustamente curto, sugerindo que o clube entrou em pânico durante uma fase difícil, em vez de confiar no processo a longo prazo. O contrato do espanhol terminou por mútuo acordo em 12 de janeiro, apenas um dia após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, uma passagem também ofuscada por disputas táticas com Vinicius Júnior.

Helguera disse: “Acho que eles deveriam ter esperado até fevereiro ou março para julgar. Nessa altura, teríamos visto como a equipe estava realmente se saindo. Eles foram precipitados ao demitir Xabi Alonso.”