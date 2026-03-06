Getty Images Sport
O Real Madrid apoiou a pessoa errada? Álvaro Arbeloa não é “o homem certo” para o cargo, segundo lenda do clube, que aponta alternativa após demissão “precipitada” de Xabi Alonso
A base de Alonso merecia mais paciência
Helguera expressou sua firme convicção de que Alonso merecia muito mais paciência da diretoria, observando que, apesar de algumas reservas táticas, a equipe possuía uma base sólida que deveria ter recebido mais tempo para florescer antes que a liderança do clube tomasse medidas drásticas. Ele argumentou que uma avaliação justa do verdadeiro potencial do elenco sob o comando do ex-técnico do Bayer Leverkusen deveria ter sido reservada para muito mais tarde na temporada.
A saída “precipitada” de Alonso
Helguera está convencido de que o prazo para avaliar Alonso foi injustamente curto, sugerindo que o clube entrou em pânico durante uma fase difícil, em vez de confiar no processo a longo prazo. O contrato do espanhol terminou por mútuo acordo em 12 de janeiro, apenas um dia após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, uma passagem também ofuscada por disputas táticas com Vinicius Júnior.
Helguera disse: “Acho que eles deveriam ter esperado até fevereiro ou março para julgar. Nessa altura, teríamos visto como a equipe estava realmente se saindo. Eles foram precipitados ao demitir Xabi Alonso.”
Dúvidas sobre a promoção de Arbeloa
A nomeação de Arbeloa também foi recebida com ceticismo, com Helguera apontando uma significativa falta de experiência no mais alto nível. Ele acrescentou: “É absurdo. Arbeloa nunca havia treinado na La Liga e, no dia em que foi promovido, havia perdido por 4 a 1 com o Castilla.”
O Real perdeu uma oportunidade com Raul?
Helguera também criticou a decisão do Real de ignorar a lenda do clube, Raúl, que passou seis anos como técnico do time Castilla após uma carreira brilhante como jogador no Bernabeu. Ele acrescentou: “Raúl teria lidado melhor com isso, porque ele foi capitão e já passou por essas situações. Não acho que Arbeloa fosse a pessoa certa.”
