O que muda na numeração das camisas da seleção brasileira com Éderson no lugar de Wesley

O corte de Wesley obrigou a comissão técnica da seleção brasileira a fazer uma alteração de última hora na lista para a Copa do Mundo. Chamado por Carlo Ancelotti para ocupar a vaga aberta no elenco, o volante Éderson já se apresentou nos Estados Unidos e também assumirá um novo número na equipe nacional.
A mudança, no entanto, não provoca uma grande reorganização entre os demais convocados. Com o material oficial da Fifa já preparado e os registros fotográficos realizados antes do início do torneio, a tendência é que apenas a camisa deixada por Wesley seja repassada ao novo integrante do grupo.