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Ederson AtalantaGetty Images
Pedro Augusto Dias

O que muda na numeração das camisas da seleção brasileira com Éderson no lugar de Wesley

Brasil
Escócia x Brasil
Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil x Haiti
Wesley
Ederson

Volante convocado às pressas para a Copa do Mundo herda a camisa que pertencia ao lateral direito Wesley, cortado após lesão muscular sofrida contra o Egito

O corte de Wesley obrigou a comissão técnica da seleção brasileira a fazer uma alteração de última hora na lista para a Copa do Mundo. Chamado por Carlo Ancelotti para ocupar a vaga aberta no elenco, o volante Éderson já se apresentou nos Estados Unidos e também assumirá um novo número na equipe nacional.

A mudança, no entanto, não provoca uma grande reorganização entre os demais convocados. Com o material oficial da Fifa já preparado e os registros fotográficos realizados antes do início do torneio, a tendência é que apenas a camisa deixada por Wesley seja repassada ao novo integrante do grupo.

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  • Éderson herda camisa usada por Wesley

    Com a saída do lateral direito por lesão na coxa esquerda, a camisa 2 ficará com Éderson durante a disputa do Mundial. Embora o número seja tradicionalmente associado a defensores, a opção evita alterações em toda a estrutura de numeração já definida pela seleção brasileira para a competição.

    O volante chega chancelado por uma temporada de destaque no futebol europeu. Peça importante de sua equipe ao longo do último ano, ele ganhou espaço nas listas de observação da comissão técnica e acabou sendo o escolhido para reforçar o elenco após o problema físico de Wesley.

    Dentro de campo, a tendência é que a ausência do lateral seja suprida por alternativas já presentes no grupo. Danilo aparece como principal candidato para atuar pelo setor, enquanto outras opções podem ser utilizadas, como o zagueiro Ibãnez, dependendo das necessidades táticas de Ancelotti.

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  • Numeração atualizada da seleção brasileira para a Copa do Mundo

    1 – Alisson
    2 – Éderson
    3 – Gabriel Magalhães
    4 – Marquinhos
    5 – Casemiro
    6 – Alex Sandro
    7 – Vinicius Jr.
    8 – Bruno Guimarães
    9 – Matheus Cunha
    10 – Neymar
    11 – Raphinha
    12 – Weverton
    13 – Danilo
    14 – Bremer
    15 – Léo Pereira
    16 – Douglas Santos
    17 – Fabinho
    18 – Danilo Santos
    19 – Endrick
    20 – Lucas Paquetá
    21 – Luiz Henrique
    22 – Gabriel Martinelli
    23 – Ederson (goleiro)
    24 – Ibañez
    25 – Igor Thiago
    26 – Rayan

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