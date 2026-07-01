"O que está acontecendo aí, afinal?!" Thomas Tuchel fica perplexo com uma tendência da Copa do Mundo

Na lista de maiores artilheiros de todos os tempos, liderada por Messi com 19 gols em Copas do Mundo, Kane agora soma 13 gols e, com isso, ultrapassou a lenda brasileira Pelé (doze). “Ele é nosso capitão, nosso líder. Ele decide partidas de futebol com finalizações incríveis”, elogiou Tuchel. O especialista da MagentaTV, Jürgen Klopp, também ficou impressionado: “Não sei se já ergueram estátuas na Inglaterra, mas com certeza vão erguer. Nunca vi antes uma influência como a que Harry Kane exerce.”

Na madrugada da próxima segunda-feira (2h, horário da Europa Central), os ingleses enfrentam o co-anfitrião mexicano nas oitavas de final, na Cidade do México. Tuchel fez um pedido aos pais dos torcedores mais jovens: “Escrevam um bilhete de justificativa para a escola e deixem as crianças assistirem ao futebol. Vamos lá – ainda dá tempo de ir à escola. Mas a Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos. Daqui a quatro dias teremos um jogo importantíssimo, e precisamos do apoio de todos. Principalmente das crianças.”