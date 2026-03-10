Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

O que esperar de Roger Machado no São Paulo?

Treinador chega ao Morumbis cercado de dúvidas e com a missão de provar que pode manter o time competitivo após a saída inesperada de Hernán Crespo

A diretoria do São Paulo surpreendeu ao anunciar recentemente a demissão do treinador Hernán Crespo. A decisão pegou muitos torcedores de surpresa, já que o argentino vinha conseguindo fazer a equipe jogar um futebol competitivo, com recorde invicto no Brasileirão 2026. A saída, segundo apuração do UOL, teria sido motivada pelo relacionamento ruim com o elenco e pelas cobranças do técnico aos executivos do São Paulo.

Para o lugar do argentino, o nome escolhido foi o de Roger Machado. O treinador gaúcho chegou a São Paulo nesta terça-feira (10) para assinar contrato e iniciar oficialmente seu trabalho no clube. Logo em suas primeiras palavras, ele reconheceu o tamanho da responsabilidade de assumir um time que vinha funcionando bem e afirmou que pretende conquistar a confiança da torcida através do desempenho dentro de campo. 

Agora, o desafio passa por manter o nível competitivo da equipe em meio à um ambiente interno instável. Roger assume um elenco com jogadores experientes no ataque e um meio-campo que pode se adaptar bem ao seu estilo de jogo, mas terá pouco tempo para mostrar que a mudança realmente valeu a pena.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Trabalhos recentes

    Em sua carreira como treinador, Roger comandou times do alto escalão do futebol brasileiro como Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Fluminense e Internacional. 

    Seu trabalho mais recente foi no Colorado, entre 2024 e 2025. Na primeira temporada, conduziu a equipe até a quinta colocação no Campeonato Brasileiro e, no ano seguinte, levantou o título do Campeonato Gaúcho. Após a conquista estadual, no entanto, o desempenho do time caiu, conquistando apenas 21 vitórias em 47 jogos, o que levou à demissão de Roger Machado em setembro de 2025 após essa sequência irregular.

    O treinador estava, desde então, livre no mercado.

    • Publicidade
  • Santos v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Ideia de jogo e comportamento tático

    Roger Machado costuma montar suas equipes em um 4-2-3-1, sistema que fortalece o meio-campo central e permite maior controle do jogo. Nesse modelo, dois volantes sustentam a construção das jogadas enquanto três jogadores ofensivos circulam atrás do centroavante.

    Dentro desse desenho, algumas peças do São Paulo parecem se encaixar naturalmente. Luciano pode atuar como o meia central do time, funcionando como um camisa 10 mais ofensivo, responsável por ligar o meio-campo ao ataque e aparecer na área para finalizar.

    Pelos lados, Lucas Moura tende a ganhar protagonismo explorando velocidade e dribles para quebrar linhas defensivas. Já Jonathan Calleri permanece como a referência dentro da área, aproveitando cruzamentos e jogadas criadas pelos pontas.

    No meio-campo, Marcos Antônio pode assumir um papel mais posicional, participando da saída de bola e protegendo a defesa, enquanto Damián Bobadilla aparece como um volante mais dinâmico, pressionando adversários e ajudando na recuperação da posse. Danielzinho, nova contratação do Tricolor que vem tendo boas atuações, pode seguir uma função semelhante à de Bobadilla.

  • O desafio de conquistar o Morumbis

    Roger chega cercado por desconfiança de parte da torcida. Sua chance de aprovação vem a partir de vitórias dentro de campo e de conseguir encaixar as peças principais do elenco tricolor — como Luciano, Lucas Moura e Calleri — dentro de seu modelo de jogo. No São Paulo, mais do que implementar um sistema tático, o novo treinador terá a missão de devolver identidade e confiança a um clube que tenta reencontrar seu caminho competitivo.

Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
0