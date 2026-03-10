O que esperar de Roger Machado no São Paulo?

A diretoria do São Paulo surpreendeu ao anunciar recentemente a demissão do treinador Hernán Crespo. A decisão pegou muitos torcedores de surpresa, já que o argentino vinha conseguindo fazer a equipe jogar um futebol competitivo, com recorde invicto no Brasileirão 2026. A saída, segundo apuração do UOL, teria sido motivada pelo relacionamento ruim com o elenco e pelas cobranças do técnico aos executivos do São Paulo.

Para o lugar do argentino, o nome escolhido foi o de Roger Machado. O treinador gaúcho chegou a São Paulo nesta terça-feira (10) para assinar contrato e iniciar oficialmente seu trabalho no clube. Logo em suas primeiras palavras, ele reconheceu o tamanho da responsabilidade de assumir um time que vinha funcionando bem e afirmou que pretende conquistar a confiança da torcida através do desempenho dentro de campo.

Agora, o desafio passa por manter o nível competitivo da equipe em meio à um ambiente interno instável. Roger assume um elenco com jogadores experientes no ataque e um meio-campo que pode se adaptar bem ao seu estilo de jogo, mas terá pouco tempo para mostrar que a mudança realmente valeu a pena.