“O que Coleen pensaria?” – Wayne Rooney, lenda do Manchester United, foi visto bebendo com duas mulheres até as 3h25 da madrugada na véspera do Brit Awards
Rooney participou de festa pré-Brits durante pausa na agenda de comentarista
Os Rooneys têm quatro filhos, sendo que o mais velho, Kai, está atualmente a percorrer o sistema de formação do Manchester United. Wayne continua a ser um ícone em Old Trafford, sendo o maior goleador de todos os tempos dos Red Devils.
Ele tem tido muito tempo livre recentemente, após adiar seu retorno à gestão devido a passagens desastrosas como técnico no Birmingham e no Plymouth. Rooney atualmente ocupa cargos de comentarista na BBC Sport e na Amazon Prime Video.
Sem compromissos televisivos em sua agenda durante a última rodada da Premier League, Rooney foi liberado para ir a Manchester antes do Brits, que será realizado fora de Londres pela primeira vez.
Espectadores descrevem as travessuras de Rooney em hotel de Manchester
Fotos e vídeos obtidos pelo The Sun mostram Rooney, de 40 anos, com uma aparência um pouco desgastada, enquanto participava de uma festa repleta de estrelas em um hotel em Manchester. Ele estava inicialmente no local com o astro pop Calum Scott, antes de se juntar a um amigo e duas mulheres.
Uma testemunha disse ao The Sun, com Rooney já tendo gerado manchetes infelizes por seus casos extraconjugais: “As pessoas que notaram Wayne estavam dizendo: ‘O que Coleen pensaria?’. Ela não estava em lugar nenhum”. Eles continuaram dizendo: “Wayne parecia ter bebido. Ele parecia ter bebido bastante”.
Outra testemunha ocular disse que Rooney lutava para manter a dignidade ao sair do banheiro por volta da 1h30 da manhã: “Wayne parecia não conseguir abotoar as calças. Em um momento, elas quase caíram no chão, mas ele conseguiu salvá-las”. Dizem que ele “ficava puxando as calças para cima, mas elas caíam novamente”.
Rooney teria passado duas horas bebendo e conversando com as mulheres em questão, com outro participante da festa dizendo: “Ele parecia estar se divertindo e brincando com as mulheres.”
Rooney deixou o estabelecimento em questão pouco depois das 3h25 e foi levado em um carro separado por uma das mulheres que saiu do hotel com ele. O jornal The Sun foi informado: “Mais tarde, ele saiu sozinho. Ele ficou do lado de fora, onde havia várias pessoas reunidas, e entrou em um carro. Cerca de oito minutos depois, um táxi chegou e pegou a mulher. As pessoas na fila reconheceram que era ele e comentaram que ele não parecia estar muito bem.”
Wayne creditou a Coleen o mérito de ter ajudado a reduzir seu consumo excessivo de álcool.
Wayne creditou à sua parceira Coleen o mérito de o ter ajudado a controlar o seu consumo excessivo de álcool. Ele afirmou: “Acredito sinceramente que, se ela não estivesse presente, eu estaria morto. Cometi erros no passado que estão bem documentados e tudo mais, mas sou um pouco diferente às vezes e ela mantém-me no caminho certo, e tem feito isso há mais de 20 anos.
Eu queria sair e aproveitar meu tempo com meus amigos e curtir a noite. Chegou a um ponto em que fui longe demais. Esse foi um momento da minha vida em que eu estava lutando muito contra o álcool. Eu achava que não poderia recorrer a ninguém. Na verdade, eu não queria, porque não queria colocar esse fardo nas costas de ninguém.”
Coleen admitiu que seu relacionamento com Wayne, seu namorado desde a infância, tem sido “difícil” às vezes, mas “sempre houve amor, então por que desistir?” Ela disse: “Se o amor ainda existe, por que não tentar fazer com que dê certo? As pessoas não viram isso porque fizemos isso a portas fechadas e, às vezes, tem sido uma batalha, tem sido difícil. As pessoas só veem o que aparece na imprensa, elas não sabem o que acontece na nossa vida.”
Ela acrescentou em uma entrevista recente, quando questionada se o marido a considerava mandona: “Ele provavelmente diria isso, mas eu diria que ele precisa ser repreendido às vezes. Você tem seus altos e baixos, você tem coisas que acontecem na vida. Mas acho que, por estarmos juntos desde jovens, nos conhecemos por dentro e por fora. Somos uma equipe. Eu não diria que mudamos. Eu diria que as coisas ao nosso redor mudaram.”
Família Rooney vai estrelar documentário da Disney+
Wayne pode ter mais explicações a dar após sua última noite de farra, com a família Rooney prestes a estrelar uma série documental da Disney+ que revela detalhes de sua vida privada — com um contrato de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) que teria sido fechado com gigantes globais do streaming.
