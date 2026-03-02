“O que Coleen pensaria?” – Wayne Rooney, lenda do Manchester United, foi visto bebendo com duas mulheres até as 3h25 da madrugada na véspera do Brit Awards

Wayne creditou à sua parceira Coleen o mérito de o ter ajudado a controlar o seu consumo excessivo de álcool. Ele afirmou: “Acredito sinceramente que, se ela não estivesse presente, eu estaria morto. Cometi erros no passado que estão bem documentados e tudo mais, mas sou um pouco diferente às vezes e ela mantém-me no caminho certo, e tem feito isso há mais de 20 anos.

Eu queria sair e aproveitar meu tempo com meus amigos e curtir a noite. Chegou a um ponto em que fui longe demais. Esse foi um momento da minha vida em que eu estava lutando muito contra o álcool. Eu achava que não poderia recorrer a ninguém. Na verdade, eu não queria, porque não queria colocar esse fardo nas costas de ninguém.”

Coleen admitiu que seu relacionamento com Wayne, seu namorado desde a infância, tem sido “difícil” às vezes, mas “sempre houve amor, então por que desistir?” Ela disse: “Se o amor ainda existe, por que não tentar fazer com que dê certo? As pessoas não viram isso porque fizemos isso a portas fechadas e, às vezes, tem sido uma batalha, tem sido difícil. As pessoas só veem o que aparece na imprensa, elas não sabem o que acontece na nossa vida.”

Ela acrescentou em uma entrevista recente, quando questionada se o marido a considerava mandona: “Ele provavelmente diria isso, mas eu diria que ele precisa ser repreendido às vezes. Você tem seus altos e baixos, você tem coisas que acontecem na vida. Mas acho que, por estarmos juntos desde jovens, nos conhecemos por dentro e por fora. Somos uma equipe. Eu não diria que mudamos. Eu diria que as coisas ao nosso redor mudaram.”