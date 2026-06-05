O PSV enfrenta forte concorrência na disputa pelo “queridinho de Kompany”

O português, em seu terceiro ano no Bayern, mais uma vez não conseguiu ir além do papel de reserva, mas mesmo assim disputou 29 partidas do campeonato e, no final da temporada, apesar de alguns problemas com lesões, somou seis gols e três assistências. Seu contrato não foi renovado, o que fez com que Guerreiro deixasse o Bayern após três anos. Recentemente, circularam até rumores sobre o fim de sua carreira.

Ibrahimovic, que pode atuar nas duas posições de ponta no ataque, também pode certamente esperar por tempo de jogo devido ao calendário lotado. Principalmente porque Ismael Saibari, do PSV, foi contratado principalmente para a posição central e a transferência de Anthony Gordon para a ponta esquerda foi cancelada.

Segundo a Sky, agora cabe a Ibrahimovic tomar uma decisão. O contrato do jogador de 20 anos em Munique expira em 2027. Segundo a Sky, ele teria recebido uma oferta de renovação; caso decida recusá-la, o clube irá vendê-lo.