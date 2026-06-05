O Bayern de Munique gostaria de manter Arijon Ibrahimovic para a próxima temporada, segundo a Sky Sports. De acordo com a notícia, o técnico Vincent Kompany está muito entusiasmado com a evolução do jovem jogador da seleção alemã e pretende contar com ele na próxima temporada. O belga pretende utilizá-lo na função que Raphael Guerreiro desempenhou recentemente em Munique. No entanto, há bastante concorrência.
Traduzido por
O PSV enfrenta forte concorrência na disputa pelo “queridinho de Kompany”
- Getty Images
O português, em seu terceiro ano no Bayern, mais uma vez não conseguiu ir além do papel de reserva, mas mesmo assim disputou 29 partidas do campeonato e, no final da temporada, apesar de alguns problemas com lesões, somou seis gols e três assistências. Seu contrato não foi renovado, o que fez com que Guerreiro deixasse o Bayern após três anos. Recentemente, circularam até rumores sobre o fim de sua carreira.
Ibrahimovic, que pode atuar nas duas posições de ponta no ataque, também pode certamente esperar por tempo de jogo devido ao calendário lotado. Principalmente porque Ismael Saibari, do PSV, foi contratado principalmente para a posição central e a transferência de Anthony Gordon para a ponta esquerda foi cancelada.
Segundo a Sky, agora cabe a Ibrahimovic tomar uma decisão. O contrato do jogador de 20 anos em Munique expira em 2027. Segundo a Sky, ele teria recebido uma oferta de renovação; caso decida recusá-la, o clube irá vendê-lo.
Ibrahimovic já teria recebido propostas da Premier League, da Bundesliga e da Eredivisie. Possivelmente de clubes onde ele teria mais tempo de jogo. Da Bundesliga, o Hoffenheim e o Stuttgart estariam interessados. Caso ocorra uma venda, o Bayern pretende garantir uma opção de recompra, segundo o tz. No exterior, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham e Crystal Palace, assim como o PSV, foram associados ao jogador de 20 anos.
Após um período de empréstimo bastante irregular ao Frosinone (23/24) e uma passagem desastrosa pela Lazio (19 minutos em campo em 2025), Ibrahimovic se estabeleceu na última temporada no 1. FC Heidenheim como titular e foi um dos poucos pontos positivos na luta contra o rebaixamento do FCH. Ele encerrou a temporada com dois gols e cinco assistências em 34 partidas do campeonato. No entanto, o mais importante foi o tempo de jogo que recebeu do técnico Frank Schmidt (2.346 minutos).
“Para mim, era importante desde o início que eu tivesse bastante tempo de jogo para me mostrar. Consegui isso e, por isso, acredito que foi um ano muito bom para mim”, disse ele mesmo após sua despedida do Heidenheim.