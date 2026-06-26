O PSG tem como alvo o irmão de Desire Doue como substituto ideal para Achraf Hakimi, em meio às façanhas da Costa do Marfim

A próxima janela de transferências colocará à prova a capacidade do PSG de negociar com eficácia e, ao mesmo tempo, manter a harmonia no elenco, já que o clube precisa convencer o jogador da Costa do Marfim a aceitar um papel de reserva. Com outros clubes interessados à espreita, o gigante francês precisa agir rapidamente para iniciar negociações formais antes que os preparativos para a pré-temporada com Enrique estejam em pleno andamento. Resolver essa questão de longa data relacionada à profundidade do elenco continua sendo uma prioridade fundamental, já que a diretoria pretende defender com sucesso o título da Ligue 1 e manter a coroa da Liga dos Campeões na próxima temporada.