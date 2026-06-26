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O PSG tem como alvo o irmão de Desire Doue como substituto ideal para Achraf Hakimi, em meio às façanhas da Costa do Marfim
Os parisienses identificam alvo defensivo
Depois de não ter conseguido, de forma alguma, contratar um substituto adequado para a defesa no verão passado, o diretor esportivo Luis Campos retomou a busca por um lateral-direito especializado, segundo o Foot01. Anteriormente, o clube recorria a soluções improvisadas, escalando os meio-campistas Warren Zaire-Emery e João Neves para substituir Hakimi em suas raras ausências. No entanto, o PSG agora voltou sua atenção para Guela, zagueiro de 23 anos do Estrasburgo, que teve uma excelente temporada no campeonato nacional da Alsácia após assinar contrato válido até junho de 2029.
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A versatilidade impressiona a diretoria do clube
Relatos do Fussballdatenindicam que a diretoria do Parc des Princes está totalmente convencida do perfil tático do jogador da seleção da Costa do Marfim. O ex-jogador do Rennes tornou-se um zagueiro de referência na Ligue 1, contribuindo com dois gols e sete assistências em 34 partidas. Sua habilidade única de atuar como lateral tradicional, ocupar a zaga ou recuar para o meio-campo se alinha perfeitamente às exigências táticas flexíveis do técnico Luis Enrique.
Conquistas internacionais elevam o valor das ações
A crescente reputação de Guela foi ainda mais consolidada por suas atuações pela Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026, onde atuou três vezes e ajudou a garantir a classificação para as oitavas de final. Ele foi titular nas vitórias sobre o Equador e Curaçao e entrou como substituto no final da partida contra a Alemanha, chamando a atenção de grandes clubes como o Borussia Dortmund. Consequentemente, o Estrasburgo atribuiu ao irmão mais velho de Desire uma avaliação significativa, entre 30 e 35 milhões de euros, para afastar os clubes de elite interessados.
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A disputa por transferências ganha força
A próxima janela de transferências colocará à prova a capacidade do PSG de negociar com eficácia e, ao mesmo tempo, manter a harmonia no elenco, já que o clube precisa convencer o jogador da Costa do Marfim a aceitar um papel de reserva. Com outros clubes interessados à espreita, o gigante francês precisa agir rapidamente para iniciar negociações formais antes que os preparativos para a pré-temporada com Enrique estejam em pleno andamento. Resolver essa questão de longa data relacionada à profundidade do elenco continua sendo uma prioridade fundamental, já que a diretoria pretende defender com sucesso o título da Ligue 1 e manter a coroa da Liga dos Campeões na próxima temporada.