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O plano de Mourinho coloca Endrick em situação de risco

Copa do Mundo
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia

O astro brasileiro Endrick ainda não teve as oportunidades que esperava nesta Copa do Mundo, já que atuou por apenas 34 minutos durante a fase de grupos.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deu mais espaço a outros jogadores, especialmente a Ryan, que se tornou sua primeira opção após a lesão de Raphinha.

Endrick limitou-se a entrar nos minutos finais das partidas contra o Haiti e a Escócia.

O jornal AS” informou que Endrick está ciente da grande possibilidade de dividir os minutos em campo com Gonzalo García, depois que o técnico José Mourinho solicitou um atacante puro para substituir Kylian Mbappé.

Sem dúvida, essa não é uma sensação nova para Endrick; pelo contrário, ele conhece bem essa situação e sabe como lidar com ela e transformá-la a seu favor. 

Em sua primeira temporada com o Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick nem chegou a atingir mil minutos em campo; mesmo assim, marcou 7 gols e deu uma assistência.

Já sua segunda temporada começou mal devido a uma lesão, e Xabi Alonso deixou claro desde o início que contava mais com Gonzalo García do que com ele, a ponto de o clube ter buscado um empréstimo para o Lyon durante a janela de transferências de inverno, para que ele pudesse provar seu valor. 

E Endrick fez exatamente isso no Lyon, marcando 8 gols e dando outras 8 assistências, o que lhe garantiu uma vaga na Copa do Mundo e assegurou seu retorno ao Real Madrid.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Convencer Mourinho e a rivalidade com Gonzalo

    Endrick precisa convencer o novo técnico, José Mourinho, que desde o início enviou uma mensagem clara à diretoria do clube. 

    Conforme revelou o jornal “As”, Mourinho quer incorporar ao seu elenco um atacante com características de artilheiro nato, nos moldes de Joselu. 

    No entanto, essa questão não é uma prioridade para o clube; portanto, há grande probabilidade de que o Real Madrid não entre no mercado de transferências com esse objetivo, e que a escolha recaia sobre Gonzalo para desempenhar essa função. 

    Não há mudanças nos planos do Real Madrid em relação a Endrick, que continua sendo considerado um dos projetos importantes do clube, e há total convicção de que ele fará parte do elenco na próxima temporada. 

    No entanto, a presença de Gonzalo reduzirá as chances de Indrek atuar como atacante, embora ele possa ter minutos na ala direita, enquanto a lesão de Rodrygo persistir e com a possibilidade de empréstimo de Mastantono, que também é uma das apostas do Real Madrid, mas que até agora não alcançou os resultados que o clube esperava.

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