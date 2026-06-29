O plano de Mourinho coloca Endrick em situação de risco

O astro brasileiro Endrick ainda não teve as oportunidades que esperava nesta Copa do Mundo, já que atuou por apenas 34 minutos durante a fase de grupos.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, deu mais espaço a outros jogadores, especialmente a Ryan, que se tornou sua primeira opção após a lesão de Raphinha.

Endrick limitou-se a entrar nos minutos finais das partidas contra o Haiti e a Escócia.

O jornal “AS” informou que Endrick está ciente da grande possibilidade de dividir os minutos em campo com Gonzalo García, depois que o técnico José Mourinho solicitou um atacante puro para substituir Kylian Mbappé.

Sem dúvida, essa não é uma sensação nova para Endrick; pelo contrário, ele conhece bem essa situação e sabe como lidar com ela e transformá-la a seu favor.

Em sua primeira temporada com o Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick nem chegou a atingir mil minutos em campo; mesmo assim, marcou 7 gols e deu uma assistência.

Já sua segunda temporada começou mal devido a uma lesão, e Xabi Alonso deixou claro desde o início que contava mais com Gonzalo García do que com ele, a ponto de o clube ter buscado um empréstimo para o Lyon durante a janela de transferências de inverno, para que ele pudesse provar seu valor.

E Endrick fez exatamente isso no Lyon, marcando 8 gols e dando outras 8 assistências, o que lhe garantiu uma vaga na Copa do Mundo e assegurou seu retorno ao Real Madrid.