O papel de Harry Kane na queda do Tottenham explicado pela estrela assombrada pelo rebaixamento da última queda do Spurs da primeira divisão em 1977

Stead acrescentou a inconsistência que levou o Spurs a terminar em 17º lugar na última temporada, com essas dificuldades internas acabando por custar o emprego a Postecoglou: “Quando se passa por um momento difícil, é complicado ter sorte, então tudo corre contra você.

Veja o Liverpool nesta temporada. Eles vão ao Wolves em uma fase ruim e são derrotados. Mas então veja o West Ham. Eles tiveram alguns bons resultados e, de repente, parecem que podem sair dessa situação.”

Já se passaram quase 40 anos desde que o Tottenham perdeu sua posição entre a elite do futebol inglês, e Stead descreve como é essa humilhante queda: “Você fica com o estômago embrulhado, eu te garanto. Se você comete um erro, fica absolutamente arrasado.

Não importa o quanto seus companheiros de equipe tentem ajudá-lo e digam 'não se preocupe' e 'continue', você fica absolutamente arrasado. Você é um garoto jovem, jogando naquele time. Se você joga com muita confiança, é um jogador melhor do que quando não joga. Você pode ver isso mesmo em jogadores de alto nível. Quando eles são afetados por um pouco de pressão e perdem a confiança, não são mais os mesmos.”