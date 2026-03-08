Getty
O papel de Harry Kane na queda do Tottenham explicado pela estrela assombrada pelo rebaixamento da última queda do Spurs da primeira divisão em 1977
O Tottenham não conseguiu conquistar troféus para o artilheiro Kane
O capitão da Inglaterra, Kane, ajudou o Spurs a chegar às finais da Copa da Liga e da Liga dos Campeões, marcando 280 gols pelo clube que lhe deu sua grande chance. No entanto, os títulos importantes continuavam escapando, enquanto a grama começava a parecer mais verde em outros lugares.
Em 2023, foi concluída uma transferência milionária para o Bayern de Munique, onde Kane manteve um desempenho individual notável com o gigante alemão, conquistando o título da Bundesliga.
A centelha que Kane proporcionava faz muita falta no Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou conquistou a Liga Europa em 2025, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos, mas o Spurs passou por Thomas Frank e chegou ao técnico interino Igor Tudor ao longo de 10 meses praticamente esquecíveis.
Kane abandonou o barco do Spurs, que começou a afundar
Apenas duas posições e um ponto os separam da zona de rebaixamento da Premier League no momento. Micky Stead sabe como é sofrer um rebaixamento, tendo passado por isso ao lado de nomes como Glenn Hoddle e Pat Jennings em 1977, e falou ao football.london sobre os desafios enfrentados pela turma de 2025-26: “Estou realmente arrasado por eles. Os jogadores ficarão desapontados. Todos estão desapontados. Acho que não tivemos a visão necessária para fazer o clube crescer. Temos tudo. Temos o estádio, temos as instalações de treinamento, temos o departamento de olheiros, mas veja o que aconteceu com Harry Kane.
Ele foi para a Alemanha e esta é sua terceira temporada lá. Por que o Spurs não conseguiu mantê-lo? Porque ele queria ganhar algo, então ele devia saber. Ele está marcando gols por diversão lá e poderia estar fazendo isso na Premier League. São muitas mudanças no Spurs.”
Como é sofrer o rebaixamento com o Tottenham?
Stead acrescentou a inconsistência que levou o Spurs a terminar em 17º lugar na última temporada, com essas dificuldades internas acabando por custar o emprego a Postecoglou: “Quando se passa por um momento difícil, é complicado ter sorte, então tudo corre contra você.
Veja o Liverpool nesta temporada. Eles vão ao Wolves em uma fase ruim e são derrotados. Mas então veja o West Ham. Eles tiveram alguns bons resultados e, de repente, parecem que podem sair dessa situação.”
Já se passaram quase 40 anos desde que o Tottenham perdeu sua posição entre a elite do futebol inglês, e Stead descreve como é essa humilhante queda: “Você fica com o estômago embrulhado, eu te garanto. Se você comete um erro, fica absolutamente arrasado.
Não importa o quanto seus companheiros de equipe tentem ajudá-lo e digam 'não se preocupe' e 'continue', você fica absolutamente arrasado. Você é um garoto jovem, jogando naquele time. Se você joga com muita confiança, é um jogador melhor do que quando não joga. Você pode ver isso mesmo em jogadores de alto nível. Quando eles são afetados por um pouco de pressão e perdem a confiança, não são mais os mesmos.”
Jogos do Tottenham 2025-26: Grandes jogos da Liga dos Campeões e da Premier League
O Spurs, que também viu Heung-min Son partir no verão passado, carece de jogadores que ostentem a confiança inabalável que Kane possui. As lesões não têm ajudado, mas Tudor ainda precisa convencer uma torcida insatisfeita de que ele é o homem certo para conduzir o time à segurança.
As coisas não vão ficar mais fáceis, já que o Tottenham se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid em uma partida de ida e volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que será intercalada com uma viagem à Liverpool pela Premier League. Em seguida, eles terão um confronto decisivo com o Nottingham Forest em 22 de março.
