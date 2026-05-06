O Manchester United planeja uma investida para contratar a estrela do Lyon, com o objetivo de resolver uma posição problemática

De acordo com informações do jornal A Bola, o Manchester United está planejando uma contratação no verão do ponta-esquerda Moreira para resolver seus problemas de longa data nas laterais do campo. O jovem talento de 21 anos chegou à França vindo do Sporting B apenas em 22 de julho, por um valor inicial de € 2 milhões, apesar de seu valor de mercado ser de apenas € 400 mil na época. Desde então, sua cotação disparou nos últimos nove meses. O gigante da Premier League enfrenta forte concorrência de vários clubes de ponta da Série A e da Bundesliga, que também têm acompanhado sua fenomenal temporada de estreia.