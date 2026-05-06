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O Manchester United planeja uma investida para contratar a estrela do Lyon, com o objetivo de resolver uma posição problemática
Os Red Devils entram na disputa por Moreira
De acordo com informações do jornal A Bola, o Manchester United está planejando uma contratação no verão do ponta-esquerda Moreira para resolver seus problemas de longa data nas laterais do campo. O jovem talento de 21 anos chegou à França vindo do Sporting B apenas em 22 de julho, por um valor inicial de € 2 milhões, apesar de seu valor de mercado ser de apenas € 400 mil na época. Desde então, sua cotação disparou nos últimos nove meses. O gigante da Premier League enfrenta forte concorrência de vários clubes de ponta da Série A e da Bundesliga, que também têm acompanhado sua fenomenal temporada de estreia.
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De reserva a titular indispensável
A rápida ascensão de Moreira foi um tanto inesperada no início da temporada. Inicialmente visto como uma promessa a ser desenvolvida, o atacante foi promovido ao time titular após uma grave lesão sofrida por Malick Fofana no outono. Atuando principalmente como ponta esquerda, ele disputou 35 partidas em todas as competições, acumulando um total de 2.103 minutos. Seu desempenho nos campeonatos nacionais e continentais tem sido notavelmente consistente, registrando quatro gols e oito assistências em 25 partidas da Ligue 1, além de dois gols em sete partidas da Liga Europa e dois gols em três partidas da Copa da França.
Prorrogação do contrato e aumento da avaliação
Apesar do crescente interesse por parte do Old Trafford, o Lyon está absolutamente determinado a proteger seu valioso jogador. Nascido em 19 de março de 2005, o dinâmico atacante tem atualmente um contrato de longo prazo válido até 30 de junho de 2029, mas espera-se que o clube francês lhe conceda uma prorrogação de um ano muito em breve. Embora seu valor de mercado seja estimado atualmente em cerca de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 12 milhões), o Lyon exigiria, segundo relatos, uma quantia significativamente maior. Além disso, os dirigentes do Sporting garantiram astutamente uma cláusula de 20% sobre a revenda quando aprovaram sua transferência, o que significa que receberão um impulso financeiro substancial em caso de qualquer futura transferência milionária.
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Analisando a possível onda de contratações no verão
Com a aproximação da janela de transferências de verão, o United precisa decidir rapidamente se vai formalizar seu interesse com uma oferta oficial. Como o perfil do jogador se encaixa perfeitamente na estrutura de contratações recém-estabelecida pelo clube, garantir a contratação desse talentoso ponta-esquerda pode ser fundamental. No entanto, o clube precisa agir com determinação para superar os rivais europeus e convencer o Lyon a negociar.