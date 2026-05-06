Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Manchester United planeja uma investida para contratar a estrela do Lyon, com o objetivo de resolver uma posição problemática

Manchester United
A. Moreira
Lyon
Mercado da bola
Campeonato Francês
Premier League

O Manchester United teria identificado o ponta-esquerda do Lyon, Afonso Moreira, como principal alvo para a próxima janela de transferências de verão. O sensacional jogador português de 21 anos teve uma ascensão meteórica em sua primeira temporada na França, consolidando-se como um dos jogadores de linha mais produtivos da Europa e despertando grande interesse dos grandes clubes da Premier League.

  • Os Red Devils entram na disputa por Moreira

    De acordo com informações do jornal A Bola, o Manchester United está planejando uma contratação no verão do ponta-esquerda Moreira para resolver seus problemas de longa data nas laterais do campo. O jovem talento de 21 anos chegou à França vindo do Sporting B apenas em 22 de julho, por um valor inicial de € 2 milhões, apesar de seu valor de mercado ser de apenas € 400 mil na época. Desde então, sua cotação disparou nos últimos nove meses. O gigante da Premier League enfrenta forte concorrência de vários clubes de ponta da Série A e da Bundesliga, que também têm acompanhado sua fenomenal temporada de estreia.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP

    De reserva a titular indispensável

    A rápida ascensão de Moreira foi um tanto inesperada no início da temporada. Inicialmente visto como uma promessa a ser desenvolvida, o atacante foi promovido ao time titular após uma grave lesão sofrida por Malick Fofana no outono. Atuando principalmente como ponta esquerda, ele disputou 35 partidas em todas as competições, acumulando um total de 2.103 minutos. Seu desempenho nos campeonatos nacionais e continentais tem sido notavelmente consistente, registrando quatro gols e oito assistências em 25 partidas da Ligue 1, além de dois gols em sete partidas da Liga Europa e dois gols em três partidas da Copa da França.

  • Prorrogação do contrato e aumento da avaliação

    Apesar do crescente interesse por parte do Old Trafford, o Lyon está absolutamente determinado a proteger seu valioso jogador. Nascido em 19 de março de 2005, o dinâmico atacante tem atualmente um contrato de longo prazo válido até 30 de junho de 2029, mas espera-se que o clube francês lhe conceda uma prorrogação de um ano muito em breve. Embora seu valor de mercado seja estimado atualmente em cerca de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 12 milhões), o Lyon exigiria, segundo relatos, uma quantia significativamente maior. Além disso, os dirigentes do Sporting garantiram astutamente uma cláusula de 20% sobre a revenda quando aprovaram sua transferência, o que significa que receberão um impulso financeiro substancial em caso de qualquer futura transferência milionária.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-RENNESAFP

    Analisando a possível onda de contratações no verão

    Com a aproximação da janela de transferências de verão, o United precisa decidir rapidamente se vai formalizar seu interesse com uma oferta oficial. Como o perfil do jogador se encaixa perfeitamente na estrutura de contratações recém-estabelecida pelo clube, garantir a contratação desse talentoso ponta-esquerda pode ser fundamental. No entanto, o clube precisa agir com determinação para superar os rivais europeus e convencer o Lyon a negociar.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Campeonato Francês
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Lyon crest
Lyon
OL