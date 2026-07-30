Mas não se trata apenas de números, pois esses números foram apenas um meio do qual o treinador alemão se valeu para colocar o Al Ahli não só no topo do futebol saudita, mas também no topo do continente asiático.

É verdade que o Al Ahli não venceu a liga com Jaïssle, mas evoluiu de conquistar o terceiro lugar sem concorrência real em sua primeira temporada, para obter a mesma posição após uma disputa acirrada com o Al Hilal e o Al Nassr na temporada passada.

O Al Ahli também não venceu a Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, mas superou o revés da eliminação nas oitavas de final na primeira temporada, que teria custado o cargo ao próprio Jaïssle, até chegar à semifinal da edição passada, da qual só se despediu nos pênaltis diante do Al Hilal.

Em contrapartida, Jaïssle conduziu o Al Ahli de volta aos pódios de títulos nacionais, através da Supercopa da Arábia Saudita de 2025, que voltou após 9 anos de ausência, depois de derrotar o Al Qadsiah na semifinal e, em seguida, o Al Nassr na partida final.

Já a maior conquista de Jaïssle foi conduzir o Al Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite pela primeira vez em sua história, em 2025, após uma trajetória difícil, na qual eliminou o rival tradicional Al Hilal na semifinal.

E o treinador alemão não se contentou com essa conquista, tendo conduzido o clube ao título novamente na temporada passada, colhendo com ele por duas vezes o título que nunca havia conquistado ao longo de sua longa história.