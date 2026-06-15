O Leão e o Sol... Protestos furiosos abalam o Irã na Copa do Mundo

A seleção iraniana realizou seu primeiro treino em solo americano, em preparação para sua partida de estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, na madrugada desta terça-feira.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o treino da seleção iraniana ocorreu em Los Angeles, em meio a medidas de segurança reforçadas e protestos do lado de fora do local de treinamento.

Os treinos ocorreram em meio a manifestações entre apoiadores e opositores da participação do Irã na Copa do Mundo.

Mais de 10 pessoas se reuniram para protestar contra a presença da seleção iraniana no torneio, empunhando bandeiras americanas.

Um dos manifestantes, chamado Tirdoid, disse à agência de notícias espanhola: “O Irã não estará presente amanhã no estádio. Esta é a equipe de Mojtaba Khamenei”.

Os manifestantes entoaram slogans como “Esta não é a seleção iraniana”.