Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

Traduzido por

O Leão e o Sol... Protestos furiosos abalam o Irã na Copa do Mundo

República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
República Islâmica do Irã
Nova Zelândia
Copa do Mundo
Irã
Nova Zelândia
EUA

A seleção iraniana realizou seu primeiro treino em solo americano, em preparação para sua partida de estreia na Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, na madrugada desta terça-feira.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que o treino da seleção iraniana ocorreu em Los Angeles, em meio a medidas de segurança reforçadas e protestos do lado de fora do local de treinamento.

Os treinos ocorreram em meio a manifestações entre apoiadores e opositores da participação do Irã na Copa do Mundo.

Mais de 10 pessoas se reuniram para protestar contra a presença da seleção iraniana no torneio, empunhando bandeiras americanas.

Um dos manifestantes, chamado Tirdoid, disse à agência de notícias espanhola: “O Irã não estará presente amanhã no estádio. Esta é a equipe de Mojtaba Khamenei”.

Os manifestantes entoaram slogans como “Esta não é a seleção iraniana”.

  • US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    A bandeira do “Leão e do Sol”, símbolo da identidade civil iraniana antes de 1979

    “Este é o time do regime, não o nosso”, disse Bahar, uma integrante da comunidade iraniana que participa do protesto. “Eles roubaram nosso nome e nossa força... Isso não nos representa.”

    A jovem acrescentou que irá assistir ao jogo de amanhã com o objetivo de chamar a atenção para a situação política no Irã, hasteando a bandeira do “Leão e do Sol”, símbolo da identidade civil iraniana antes de 1979 e atualmente usada como emblema pelos que reivindicam reformas e abertura social.

    Do outro lado da fila de manifestantes, havia uma pessoa que agitava orgulhosamente a bandeira iraniana atual.

    Ele disse à agência de notícias espanhola: “O Irã não é perfeito. Pessoalmente, tenho muitas críticas a fazer, mas não quero ver pessoas gritando pela morte das minorias étnicas”.

    Dentro do estádio, Farah, um jovem de origem iraniana, afirmou que sente um grande orgulho ao ver seus compatriotas participando da Copa do Mundo.

    • Publicidade
Copa do Mundo
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL