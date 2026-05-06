O jogador que o poderoso presidente quer: o Real Madrid estaria tentando contratar a estrela da Juventus de Turim

Um fator decisivo para as chances de sucesso do jogador da seleção turca na Real Madrid deve ser se a Juve conseguirá se classificar para a Liga dos Campeões na reta final do campeonato da Série A. O Inter de Milão já está garantido como campeão, enquanto os turinenses ocupam atualmente a quarta posição, o que ainda seria suficiente para garantir a vaga na competição.

No entanto, eles desperdiçaram uma posição inicial ainda melhor no fim de semana: em seu próprio estádio, empataram em 1 a 1 contra o Hellas Verona, já rebaixado. A AS Roma chegou a um ponto dos turinenses a três rodadas do fim, e o Como, com três pontos de diferença para a Juve, também ainda está na disputa pela vaga na Liga dos Campeões.