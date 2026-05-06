É o que relata o jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport. Segundo a publicação, os merengues pretendem se vingar na próxima temporada da atual, que mais uma vez terminará sem títulos. No campeonato, faltando quatro rodadas para o fim, eles estão onze pontos atrás do arquirrival FC Barcelona; na Copa del Rey, foram eliminados logo no início contra o Albacete; e na Liga dos Campeões, foram eliminados nas quartas de final pelo FC Bayern de Munique.
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O jogador que o poderoso presidente quer: o Real Madrid estaria tentando contratar a estrela da Juventus de Turim
Em Madri, Yildiz seria o principal alvo do poderoso presidente do clube, que pretende lançar uma nova ofensiva no verão com um novo elenco — e, muito provavelmente, também com um novo técnico.
Até agora, Yildiz sempre deixou clara sua relação especial com a Juventus, clube no qual ele alcançou o sucesso após deixar o Bayern de Munique. No entanto, de acordo com a reportagem, sua ligação com os Bianconeri deve passar por um teste especial devido a uma oferta de Madri.
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A Juventus ainda luta pela classificação para a Liga dos Campeões
Um fator decisivo para as chances de sucesso do jogador da seleção turca na Real Madrid deve ser se a Juve conseguirá se classificar para a Liga dos Campeões na reta final do campeonato da Série A. O Inter de Milão já está garantido como campeão, enquanto os turinenses ocupam atualmente a quarta posição, o que ainda seria suficiente para garantir a vaga na competição.
No entanto, eles desperdiçaram uma posição inicial ainda melhor no fim de semana: em seu próprio estádio, empataram em 1 a 1 contra o Hellas Verona, já rebaixado. A AS Roma chegou a um ponto dos turinenses a três rodadas do fim, e o Como, com três pontos de diferença para a Juve, também ainda está na disputa pela vaga na Liga dos Campeões.
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Kenan Yildiz consegue se destacar na Juve
Yildiz, nascido em Regensburg, jogou durante dez anos nas categorias de base do FC Bayern, antes de não chegar a um acordo com o clube de Munique para renovar o contrato e se transferir para a Juventus aos 17 anos. Após algumas partidas nas categorias de base e na equipe reserva, ele rapidamente se consolidou no time principal. Seu valor de mercado chega agora a 75 milhões de euros.
Kenan Yildiz na Juventus na temporada 2025/2026:
Jogos: 45 Minutos em campo: 3523 Gols: 11 Assistências: 10