O Inter de Milão abre as portas para a venda de Bastoni ao Real Madrid

O Inter de Milão abriu as portas para a saída do zagueiro da seleção nacional Alessandro Bastoni durante a atual janela de transferências de verão, estabelecendo como condição a recebimento de 70 milhões de euros para aprovar a venda de seu contrato.
O jogador de 27 anos possui uma carreira repleta de conquistas, incluindo três títulos da Série A, e outros tantos na Copa da Itália e na Supercopa da Itália, além do título da Eurocopa 2020 com a seleção italiana, o que o deixa totalmente preparado e maduro para dar um novo grande passo ao se transferir de Milão para Madri, o que é o destaque no cenário atual do jogador.