O Inter de Milão abre as portas para a venda de Bastoni ao Real Madrid

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o zagueiro do Inter de Milão entrou com força na lista de opções do técnico português José Mourinho em sua segunda passagem pelo Real Madrid, já que Mourinho demonstra grande admiração pelas habilidades do jogador, com base em seu profundo conhecimento das exigências para o sucesso no clube italiano, especialmente depois que Bastoni encerrou a temporada atual como campeão da Itália sob o comando do técnico Christian Chievo.

O excelente desempenho de Bastoni há alguns meses colocou o jogador no radar do Barcelona, mas a diretoria do Inter de Milão foi categórica com o clube catalão desde o início, informando que as negociações não seriam iniciadas por menos de 70 milhões de euros.

Como o Barcelona não está passando por uma situação financeira ideal que lhe permita pagar esse valor, não apresentou nenhuma oferta oficial; por outro lado, os Nerazzurri não demonstram qualquer pressa ou vontade de abrir mão de um dos melhores zagueiros canhotos, especialmente porque ele tem contrato válido até junho de 2028, com um salário anual de cerca de 5,5 milhões de euros.