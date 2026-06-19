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Hussein Hamdy

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O Inter de Milão abre as portas para a venda de Bastoni ao Real Madrid

Mercado da bola
A. Bastoni
J. Mourinho
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Choque para o Barcelona

O Inter de Milão abriu as portas para a saída do zagueiro da seleção nacional Alessandro Bastoni durante a atual janela de transferências de verão, estabelecendo como condição a recebimento de 70 milhões de euros para aprovar a venda de seu contrato.

O jogador de 27 anos possui uma carreira repleta de conquistas, incluindo três títulos da Série A, e outros tantos na Copa da Itália e na Supercopa da Itália, além do título da Eurocopa 2020 com a seleção italiana, o que o deixa totalmente preparado e maduro para dar um novo grande passo ao se transferir de Milão para Madri, o que é o destaque no cenário atual do jogador.

  • O radar de Mourinho

    De acordo com o jornal espanhol “AS”, o zagueiro do Inter de Milão entrou com força na lista de opções do técnico português José Mourinho em sua segunda passagem pelo Real Madrid, já que Mourinho demonstra grande admiração pelas habilidades do jogador, com base em seu profundo conhecimento das exigências para o sucesso no clube italiano, especialmente depois que Bastoni encerrou a temporada atual como campeão da Itália sob o comando do técnico Christian Chievo.

    O excelente desempenho de Bastoni há alguns meses colocou o jogador no radar do Barcelona, mas a diretoria do Inter de Milão foi categórica com o clube catalão desde o início, informando que as negociações não seriam iniciadas por menos de 70 milhões de euros.

    Como o Barcelona não está passando por uma situação financeira ideal que lhe permita pagar esse valor, não apresentou nenhuma oferta oficial; por outro lado, os Nerazzurri não demonstram qualquer pressa ou vontade de abrir mão de um dos melhores zagueiros canhotos, especialmente porque ele tem contrato válido até junho de 2028, com um salário anual de cerca de 5,5 milhões de euros.

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  • Movimentações nos bastidores

    As negociações entre as duas partes serão iniciadas caso o Real Madrid demonstre disposição real em atender às exigências financeiras do Inter de Milão, ao contrário do Barcelona, e as relações entre os dois clubes estão marcadas por contatos constantes para acertar a transferência do jogador Denzel Dumfries para a Espanha, por meio da ativação da cláusula de rescisão no valor de 20 milhões de euros, cuja execução está prevista para o próximo mês de julho.

    Além disso, nos últimos dias foi realizado o jogo beneficente “Lendas da Solidariedade” no Estádio Santiago Bernabéu entre ex-jogadores das duas equipes, que serviu de oportunidade para um encontro amigável entre os presidentes Florentino Pérez e Pepe Marotta.

    Estima-se que o encontro tenha servido para uma primeira sondagem sobre Bastoni, que passou por momentos difíceis na temporada em que conquistou dois títulos com o Inter de Milão, devido às críticas que se seguiram à expulsão do jogador da Juventus, Pierre Kalulu, e à polêmica em torno do comportamento do zagueiro nerazzurro. Apesar disso, o jogador contou com o apoio total da diretoria e da comissão técnica de seu clube, o que contribuiu para reforçar sua vontade de permanecer na equipe.

  • A posição de Bastoni

    É certo que o Inter de Milão não terá como recusar a negociação se Mourinho convencer a diretoria do Real Madrid a contratar Bastoni, assim como será difícil para o próprio zagueiro recusar a oferta.

    Apesar do grande desejo de Bastoni de continuar sua trajetória na Série A e na Liga dos Campeões sob o comando do técnico Kevo, a tentação de vestir a camisa do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, pode ser mais forte. Diante desses fatos, o Inter de Milão enviou uma mensagem clara de que não há margem para qualquer redução financeira.