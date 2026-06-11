O grupo alemão continua crescendo: o Real Madrid contrata a próxima estrela da DFB

Senß deixa o Eintracht Frankfurt para se juntar ao Real Madrid, onde assina contrato até 2030. A saída da meio-campista de Frankfurt já era conhecida desde meados de maio. Segundo a imprensa, o Real Madrid acionou uma cláusula de rescisão no valor de 200 mil euros.
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Em Madri, a jogadora de 28 anos reforça o contingente alemão; a goleira Merle Frohms e a meio-campista Sara Däbritz já jogam no Real desde o ano passado.
Para Senß, esta é a primeira etapa de sua carreira no exterior. Após passagens pelo SV Meppen e pelo SGS Essen, ela se juntou ao Bayer Leverkusen em 2022, seguindo-se, dois anos depois, a transferência para Frankfurt.