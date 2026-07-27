O filho de Andrea Pirlo, Nicolò, publicou uma mensagem no seu perfil no Instagram após a polémica gerada pela exclusão do pai da lista de candidatos ao cargo de selecionador da Itália: "Há momentos em que a desilusão vai além de uma simples escolha. Porque não põem em causa apenas uma decisão, mas a forma como as pessoas são julgadas.

Eu sei o quanto amas este trabalho. Sei o quanto estudaste, o quanto sacrificaste e o quanto respeito sempre tiveste por qualquer pessoa que tenha partilhado o teu percurso. E sei que os valores de que falaste não são palavras, são aqueles com que sempre viveste.

Por isso sinto uma enorme amargura. Não por um banco, que no desporto se conquista e se perde. Mas pelo clima que se criou em torno de uma pessoa que sempre deixou o trabalho falar, sem procurar atalhos ou consenso.

Como filho, mas também como rapaz que sonha construir um futuro no futebol, tudo isto magoa. Porque o ruído parece contar mais do que a competência, o respeito e os valores.

Aconteça o que acontecer, há uma certeza que nunca mudará: tenho orgulho no homem que és, muito antes do profissional que todos conhecem. E os valores que me ensinaste terão sempre mais peso do que qualquer título, juízo ou polémica".