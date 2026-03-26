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FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
SID

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O FC Bayern divulga novidades sobre Jamal Musiala

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Bayern de Munique
J. Musiala

Jamal Musiala, uma das grandes esperanças para a Copa do Mundo, voltou aos treinos do Bayern de Munique após uma breve pausa forçada.

O jogador de 23 anos voltou a treinar em campo "pela primeira vez após sentir uma reação de dor no tornozelo esquerdo, lesionado no verão", informou o clube recordista de títulos de futebol na quinta-feira. 

  • Musiala, que não havia sido convocado para os primeiros jogos internacionais deste ano de Copa do Mundo devido a problemas físicos, segundo o técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, realizou “uma sessão individual com bola pela manhã no centro de treinamento da Säbener Straße”.
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  • A seleção alemã enfrenta a Suíça e Gana

    Na ausência de Musiala, a Alemanha enfrenta a Suíça nesta sexta-feira (20h45/RTL) em Basileia. Três dias depois, o time enfrenta Gana em Stuttgart. 

    O atacante está definitivamente na lista de Nagelsmann para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho). O técnico da seleção alemã divulgará sua lista preliminar para a Copa do Mundo na segunda semana de maio. Os 26 jogadores autorizados devem ser inscritos na Federação Internacional de Futebol (FIFA) no início de junho.

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