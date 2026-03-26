O FC Bayern divulga novidades sobre Jamal Musiala

Na ausência de Musiala, a Alemanha enfrenta a Suíça nesta sexta-feira (20h45/RTL) em Basileia. Três dias depois, o time enfrenta Gana em Stuttgart.

O atacante está definitivamente na lista de Nagelsmann para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho). O técnico da seleção alemã divulgará sua lista preliminar para a Copa do Mundo na segunda semana de maio. Os 26 jogadores autorizados devem ser inscritos na Federação Internacional de Futebol (FIFA) no início de junho.