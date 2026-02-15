Getty Images Sport
O ex-treinador do Tottenham envia uma mensagem a Igor Tudor, enquanto o novo técnico dos Spurs é instado a construir uma equipe em torno de duas jovens estrelas
Tottenham em batalha contra o rebaixamento após temporada terrível
Frank deixou o Tottenham como o pior técnico da história dos “seis grandes” da Premier League em termos estatísticos. Seu time, o Spurs, conquistou 29 pontos em 26 jogos do campeonato e não venceu nenhuma partida nacional em 2026, com suas únicas vitórias no ano civil sendo contra os times da Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões. Tudor foi confirmado como sucessor de Frank no sábado e já recebeu alguns conselhos de um de seus antecessores.
Redknapp pede injeção de confiança
Redknapp, que treinou o Spurs de 2008 a 2012 e levou o clube à Liga dos Campeões pela primeira vez na era moderna, escreveu no The Sun: “Com fé, tudo é possível. E injetar nos jogadores do Tottenham a confiança tão necessária será a maior tarefa do técnico interino Igor Tudor quando ele entrar em campo para se encontrar com seu time”.
Ele acrescentou: “A mensagem para Tudor agora é semelhante à que usei quando cheguei ao White Hart Lane em 2008. Tínhamos jogadores fantásticos cuja confiança estava por baixo, pois não haviam vencido nenhum dos oito primeiros jogos do campeonato.
Então, a primeira coisa que fiz foi levantar o ânimo de Luka Modric e Gareth Bale e lembrá-los de como eles eram bons, da qualidade que tinham e do que podiam fazer aos adversários. Tive que fazer Modric acreditar verdadeiramente que não havia ninguém melhor do que ele na Premier League naquela época. E tudo fluiu da confiança.
“Os jogadores não podem ter vergonha de trabalhar, correr atrás de cada bola e, quando a perdem, continuar perseguindo e pressionando.”
Gray & Bergvall podem salvar o Spurs, afirma Redknapp
Redknapp também sugeriu que os jovens astros Lucas Bergvall e Archie Gray, este último aclamado como o “futuro capitão do Tottenham”, poderiam ser os jogadores que ajudariam a impulsionar a equipe para longe da zona de rebaixamento, ao mesmo tempo em que rejeitou sugestões de que Cristian Romero deveria ser destituído da braçadeira de capitão.
“Ainda há alguns jogadores com quem Tudor precisará lidar, e nenhum mais do que o capitão Cristian Romero”, continuou Redknapp.
“Você não pode tirar a braçadeira dele, por mais que isso pareça uma solução fácil. Tire a capitania de Romero e você o perderá desde o primeiro dia.
“No curto prazo, você precisa dele ao seu lado e com você, mas é preciso haver uma conversa franca sobre sua falta de disciplina.”
Ele acrescentou: “Um bom exemplo a ser seguido por Romero e o resto do time é o meio-campista Archie Gray, de 19 anos. Para mim, ele foi o jogador do ano do Tottenham na última temporada e sempre entrega, não importa quando ou onde você o coloque para jogar.
“Gray é o futuro capitão do Tottenham e todos deveriam seguir seu exemplo. Ele tem um ótimo desempenho e mostra comprometimento e vontade, seja como lateral-direito, zagueiro ou meio-campista.
Os jovens do Tottenham, tanto Gray quanto Lucas Bergvall, vêm se destacando como líderes há muito tempo e é hora de os jogadores mais experientes seguirem o exemplo deles.”
O que vem a seguir para o Tottenham?
A primeira partida de Tudor no comando do Spurs não poderia ser mais importante, com seu novo time recebendo o Arsenal no clássico do norte de Londres no próximo domingo. Não se espera que o croata permaneça como técnico após o final da temporada, com o Tottenham buscando uma contratação de longo prazo no verão. Roberto De Zerbi e o ex-técnico Mauricio Pochettino estão entre os candidatos.
