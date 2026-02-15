O ex-treinador do Tottenham envia uma mensagem a Igor Tudor, enquanto o novo técnico dos Spurs é instado a construir uma equipe em torno de duas jovens estrelas

Redknapp, que treinou o Spurs de 2008 a 2012 e levou o clube à Liga dos Campeões pela primeira vez na era moderna, escreveu no The Sun: “Com fé, tudo é possível. E injetar nos jogadores do Tottenham a confiança tão necessária será a maior tarefa do técnico interino Igor Tudor quando ele entrar em campo para se encontrar com seu time”.

Ele acrescentou: “A mensagem para Tudor agora é semelhante à que usei quando cheguei ao White Hart Lane em 2008. Tínhamos jogadores fantásticos cuja confiança estava por baixo, pois não haviam vencido nenhum dos oito primeiros jogos do campeonato.

Então, a primeira coisa que fiz foi levantar o ânimo de Luka Modric e Gareth Bale e lembrá-los de como eles eram bons, da qualidade que tinham e do que podiam fazer aos adversários. Tive que fazer Modric acreditar verdadeiramente que não havia ninguém melhor do que ele na Premier League naquela época. E tudo fluiu da confiança.

“Os jogadores não podem ter vergonha de trabalhar, correr atrás de cada bola e, quando a perdem, continuar perseguindo e pressionando.”