O ex-astro do Real analisa a situação complicada de Vinícius e alerta Mourinho

Sobre a situação do Real Madrid, que sofreu duas derrotas em La Liga, Sávio, tricampeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, afirmou: "Eu acompanho lá do Brasil. A situação está instável, mas espero que o Mourinho tenha experiência suficiente para salvar o time. Sou torcedor do Flamengo e do Real Madrid, e estou sempre aqui no Brasil enviando minha energia positiva".
Ao ser questionado se há tempo suficiente para o Real Madrid se recuperar, respondeu: "Sim, acredito que sim. O time tem qualidade e tempo suficiente", e depois alertou: "Mas as coisas não podem continuar assim por muito tempo".
E acrescentou: "Claro que há jogadores muito importantes, jogadores muito talentosos. Eles precisam se adaptar, e vamos ver o que acontece".
Ele também deu sua opinião sobre Endrick, explicando: "No Brasil, ele era muito talentoso. No Palmeiras, chamou minha atenção pelo seu desempenho ainda tão jovem. Mas, claro, agora ele está em um time diferente e muito grande, então está sob muita pressão, e ainda é muito novo", apontando que ele precisa de algo essencial: "paciência" para mostrar tudo o que tem.
E concluiu: "Acho que ele tem um enorme talento que ainda não foi aproveitado, e espero que brilhe no Real Madrid, porque eu o conheço, já o vi no Brasil e ele tem um potencial imenso".
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