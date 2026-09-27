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O ex-astro do Real analisa a situação complicada de Vinícius e alerta Mourinho

Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
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Vinicius Junior
Endrick
J. Mourinho
Espanha
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Portugal

Mensagem de apoio para Endrick

O ex-craque brasileiro Sávio, jogador do Real Madrid, comentou sobre a difícil situação atual vivida por seu compatriota Vinícius Júnior, além de opinar sobre as chances dos merengues na disputa por La Liga.

Sávio voltou a Madri após uma ausência de 4 anos desde sua última visita à capital espanhola, e o jornal Marca realizou com ele uma longa entrevista, na qual falou sobre suas lembranças com o clube e a cidade, os problemas do futebol brasileiro e seus principais craques em sua opinião.

  • Vinícius? A situação é muito complicada

    Sobre Vinícius, Sávio disse: "É muito complicado, porque o acompanho do Brasil e não vejo os treinos diariamente, nem tudo o que acontece. Ele está passando por um período mais difícil do que qualquer outro que viveu aqui. Mas isso é normal. Todos os jogadores de futebol passam por bons momentos e por momentos piores. Isso faz parte do jogo".

    Sobre o que o astro do Real deve fazer para sair dessa má fase, declarou: "Ele precisa estar muito focado mentalmente e superar essa etapa. Ele é um talento. É um rapaz de quem gosto muito. Eu sempre dizia isso quando me perguntavam sobre ele antes, quando chegou aqui. Muitos diziam que ele tinha muita dificuldade para finalizar e passar a bola..., e eu dizia: bom, acalmem-se. Não se preocupem. Ele é muito jovem".

    E acrescentou: "É um rapaz que passou praticamente das categorias de base para o time principal do Flamengo. Era preciso ter um pouco de paciência e cautela. Ele ganhou confiança em si mesmo e escreveu história no clube. Agora, claro, não está passando pelo seu melhor momento, mas vai superar essa etapa, porque tem talento e capacidade. Temos que esperar".

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  • Real Madrid e Endrick: a situação é instável

    Sobre a situação do Real Madrid, que sofreu duas derrotas em La Liga, Sávio, tricampeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, afirmou: "Eu acompanho lá do Brasil. A situação está instável, mas espero que o Mourinho tenha experiência suficiente para salvar o time. Sou torcedor do Flamengo e do Real Madrid, e estou sempre aqui no Brasil enviando minha energia positiva".

    Ao ser questionado se há tempo suficiente para o Real Madrid se recuperar, respondeu: "Sim, acredito que sim. O time tem qualidade e tempo suficiente", e depois alertou: "Mas as coisas não podem continuar assim por muito tempo".

    E acrescentou: "Claro que há jogadores muito importantes, jogadores muito talentosos. Eles precisam se adaptar, e vamos ver o que acontece".

    Ele também deu sua opinião sobre Endrick, explicando: "No Brasil, ele era muito talentoso. No Palmeiras, chamou minha atenção pelo seu desempenho ainda tão jovem. Mas, claro, agora ele está em um time diferente e muito grande, então está sob muita pressão, e ainda é muito novo", apontando que ele precisa de algo essencial: "paciência" para mostrar tudo o que tem.

    E concluiu: "Acho que ele tem um enorme talento que ainda não foi aproveitado, e espero que brilhe no Real Madrid, porque eu o conheço, já o vi no Brasil e ele tem um potencial imenso".

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