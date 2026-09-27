O ex-astro do Real analisa a situação complicada de Vinícius e alerta Mourinho

Sobre Vinícius, Sávio disse: "É muito complicado, porque o acompanho do Brasil e não vejo os treinos diariamente, nem tudo o que acontece. Ele está passando por um período mais difícil do que qualquer outro que viveu aqui. Mas isso é normal. Todos os jogadores de futebol passam por bons momentos e por momentos piores. Isso faz parte do jogo".

Sobre o que o astro do Real deve fazer para sair dessa má fase, declarou: "Ele precisa estar muito focado mentalmente e superar essa etapa. Ele é um talento. É um rapaz de quem gosto muito. Eu sempre dizia isso quando me perguntavam sobre ele antes, quando chegou aqui. Muitos diziam que ele tinha muita dificuldade para finalizar e passar a bola..., e eu dizia: bom, acalmem-se. Não se preocupem. Ele é muito jovem".

E acrescentou: "É um rapaz que passou praticamente das categorias de base para o time principal do Flamengo. Era preciso ter um pouco de paciência e cautela. Ele ganhou confiança em si mesmo e escreveu história no clube. Agora, claro, não está passando pelo seu melhor momento, mas vai superar essa etapa, porque tem talento e capacidade. Temos que esperar".