O Everton zoou Alejandro Garnacho com um vídeo “de mau gosto” no TikTok após golear o Chelsea

Enquanto a equipe de redes sociais do Everton comemorava a vitória, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, ficou refletindo sobre mais um colapso defensivo. Após a derrota, o técnico de 41 anos, quando questionado sobre os erros individuais que levaram aos gols do Everton, disse: “Sim, a responsabilidade recai 100% sobre mim. Os gols dão energia, e, no momento, estamos regalando gols. Regalamos dois gols por falhas graves. Começamos nervosos e, nos primeiros 10, 15 minutos, cometemos alguns erros bobos, mas depois entramos no jogo, e isso parece estar acontecendo toda semana. O que isso faz é dar energia ao adversário pela torcida, e a confiança deles aumenta. No final, o Everton mereceu a vitória, e isso é algo que precisamos melhorar muito rapidamente.”