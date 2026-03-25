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O Everton zoou Alejandro Garnacho com um vídeo “de mau gosto” no TikTok após golear o Chelsea
Os Toffees agravam ainda mais a situação
A página oficial do Everton no TikTok não resistiu a dar uma alfinetada no ponta-esquerda argentino depois de infligir ao Chelsea a quarta derrota consecutiva no fim de semana. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra uma compilação de 34 segundos em que Garnacho é dominado fisicamente pelo zagueiro do Everton, Jake O'Brien, e discute com o árbitro Samuel Barrott, acompanhada da legenda maliciosa: "Nem tudo é bonito no Hill Dickinson Stadium."
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Rosenior assume a culpa
Enquanto a equipe de redes sociais do Everton comemorava a vitória, o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, ficou refletindo sobre mais um colapso defensivo. Após a derrota, o técnico de 41 anos, quando questionado sobre os erros individuais que levaram aos gols do Everton, disse: “Sim, a responsabilidade recai 100% sobre mim. Os gols dão energia, e, no momento, estamos regalando gols. Regalamos dois gols por falhas graves. Começamos nervosos e, nos primeiros 10, 15 minutos, cometemos alguns erros bobos, mas depois entramos no jogo, e isso parece estar acontecendo toda semana. O que isso faz é dar energia ao adversário pela torcida, e a confiança deles aumenta. No final, o Everton mereceu a vitória, e isso é algo que precisamos melhorar muito rapidamente.”
A diretoria do Chelsea confirma o plano de longo prazo
A derrota deixa o Chelsea na sexta posição, mas a diretoria do Stamford Bridge continua, segundo relatos, firmemente ao lado de Rosenior, sem nenhuma revisão formal prevista até o verão de 2027. A diretoria reconhece que tem sido difícil manter a consistência desde a saída de Enzo Maresca no meio da temporada e agora espera que a próxima janela de transferências reforce a resiliência mental e o equilíbrio tático do elenco, com a posição de Garnacho potencialmente em risco, dada sua campanha de estreia irregular no clube.
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O que vem por aí para o Chelsea: um caminho difícil pela frente
O Chelsea tem agora um breve intervalo para se reorganizar durante a pausa para os jogos internacionais de março, antes de enfrentar o Port Vale, da League One, nas quartas de final da FA Cup. Trata-se de uma oportunidade crucial de conquistar um título em uma temporada que, de resto, tem sido turbulenta, mas a pressão continuará alta, já que o time volta à ação na Premier League contra o Man City logo em seguida, seguido de perto por um confronto decisivo pela Liga dos Campeões contra o Manchester United.