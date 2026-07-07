Getty Images Sport
Traduzido por
O Everton planeja uma transferência surpreendente do lateral do Tottenham e da seleção inglesa, Djed Spence
Moyes está de olho no zagueiro do Tottenham
O Everton está considerando uma contratação de Spence, do Tottenham, para reforçar suas opções na lateral-direita, segundo o The Athletic. O jogador de 25 anos, que integra a seleção inglesa, estaria avaliando suas opções em busca de regularidade no time titular, algo que parece difícil de conseguir no Spurs. A velocidade excepcional e a flexibilidade tática de Spence são vistas como os atributos ideais de que Moyes precisa urgentemente em Merseyside.
- Getty Images Sport
Começa a reformulação do elenco do Spurs
O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, está atualmente conduzindo uma grande reformulação do elenco, após ter contratado Andy Robertson e Jan Paul van Hecke, o que afeta diretamente a acirrada competição na defesa. Essa situação de incerteza quanto à garantia de minutos como titular está sendo acompanhada de perto pelo Everton. Os Toffees continuam confiantes de que a incerteza em torno do futuro do jogador no norte de Londres criará uma oportunidade significativa para trazê-lo para Merseyside neste verão.
Ambições de ter tempo de jogo regular
Spence foi, na verdade, uma figura fundamental na última temporada, registrando 30 partidas na Premier League durante a campanha de 2025-26, sendo 23 delas como titular. Apesar de ter um contrato de longo prazo válido até junho de 2029, a intensa concorrência sob o comando de De Zerbi fez com que o zagueiro questionasse sua posição no time. Esse fator torna uma possível transferência para o Goodison Park altamente lógica para o desenvolvimento de sua carreira, a fim de garantir uma vaga de titular na primeira divisão.
- Getty Images Sport
Negociações difíceis na janela de transferências
A diretoria do Everton precisa agora definir rapidamente uma estrutura formal de oferta e avaliar o valor estabelecido pelo Tottenham antes do fechamento da janela de transferências. Ambas as equipes têm previsto para sábado, 22 de agosto, o início da primeira rodada da temporada 2026-27 da Premier League. A principal prioridade de Moyes é convencer Spence a se transferir antes da partida de estreia em casa contra o Crystal Palace.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.