O Everton planeja uma transferência surpreendente do lateral do Tottenham e da seleção inglesa, Djed Spence

Spence foi, na verdade, uma figura fundamental na última temporada, registrando 30 partidas na Premier League durante a campanha de 2025-26, sendo 23 delas como titular. Apesar de ter um contrato de longo prazo válido até junho de 2029, a intensa concorrência sob o comando de De Zerbi fez com que o zagueiro questionasse sua posição no time. Esse fator torna uma possível transferência para o Goodison Park altamente lógica para o desenvolvimento de sua carreira, a fim de garantir uma vaga de titular na primeira divisão.